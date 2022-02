Spezia-Roma, amore infinito | Il settore ospiti non basta

Spezia-Roma, è amore infinito per i giallorossi: il settore ospiti domenica pomeriggio potrebbe anche non bastare

Amore infinito, senza tregua, dimostrato partita dopo partita. I tifosi nonostante meritassero qualcosa di diverso dalla squadra dello Special One, non smettono di stare vicini alla formazione giallorossa. E lo stanno dimostrando anche questa volta, comprando in massa ii biglietti per la gara di domenica pomeriggio.

Il settore ospiti non basterà: gli 846 biglietti messi a disposizione sono già finiti. E allora sono molti i tifosi che stanno acquistando il tagliando nel settore accanto per stare vicini alla squadra e cercare di non far mancare ancora una volta il proprio supporto. Una sfida che è di fondamentale importanza per la squadra allenata da Mourinho che, come si sa, non sarà in panchina. Ma è pronto ad esultare con i tifosi, e magari piazzare sui social un’altra foto come quella messa alla fine della gara contro il Verona all’Olimpico.

Spezia-Roma, amore giallorosso

Ci saranno quindi molti tifosi della Roma anche negli altri settori del Picco, così come successo già contro il Venezia in particolare, ma anche in atre partite di questo campionato. Quella in corsa è una settimana decisiva per il futuro giallorosso: ma la piazza, così come hanno dimostrato gli striscioni apparsi davanti a Trigoria un paio di giorni fa, si è schierata in maniera totale al fianco di José Mourinho: “Hai le chiavi della città” hanno scritto i tifosi. Supporto totale. In attesa di tempi migliori.

Insomma: l’affetto non mancherà, ancora una volta. Dimostrato più e più volte in questa stagione con la sensazione che sarà così anche per il resto del campionato. Nonostante, come detto, dei risultati tutt’altro che positivi fino al momento. Ma la maglia giallorossa è la maglia giallorossa…c’è poco da fare.