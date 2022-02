“Hai le chiavi della città”: i tifosi della Roma si schierano apertamente e non hanno dubbi. Il futuro tecnico non è in minima discussione

In un momento come questo forse, qualunque altro allenatore sarebbe in pericolo. Qualunque altro allenatore vedrebbe in bilico il proprio lavoro. Qualunque tifoso lo metterebbe in discussione. Ma non è così nella Roma. E non è così soprattutto per i tifosi della Roma, che si sono schierati a viso aperto. Senza dubbi. Nemmeno uno. Un segno d’amore incondizionato che non può far altro che fare bene alla squadra.

“La nostra fede, la tua mentalità: hai le chiavi di questa città”. Questo il testo apparso su uno striscione appeso davanti a Trigoria questa mattina. Un segnale d’inequivocabile amore verso José Mourinho da parte della tifoseria giallorossa, anche se non è firmato dai gruppi ultras. Ma senza poche discussione è questo il sentimento nei confronti del tecnico portoghese dalla maggior parte della tifoseria, quella più calda, quella che rimane accanto alla squadra in qualsiasi momento. E anche i Friedkin, come vi abbiamo raccontato prima, hanno già deciso il futuro.

LEGGI ANCHE: Roma, ennesimo attacco: “Proprietà stanca di Mourinho”

Roma, i tifosi al fianco dello Special One

I tifosi dunque sono al fianco dello Special One. Uno che sabato sera non ha rilasciato interviste dopo la gara contro il Verona, che rischia anche una squalifica, ma che ha parlato chiaramente tramite i social. Il capopopolo è Mourinho, e i tifosi sono pronti a sostenerlo sempre. Fino alla fine di questa stagione che può regalare ancora qualche soddisfazione – non dimentichiamo della Conference League – e anche nella prossima, quella che deve essere del riscatto e del rilancio dopo un primo anno di ambientamento.

Un segnale forte, importante, che deve essere interpretato solamente in un modo, per quello che è: il popolo giallorosso è al fianco del proprio condottiero.