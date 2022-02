Roma, Mourinho e quella frase a Pairetto | Rischio stangata

José Mourinho è stato espulso dall’arbitro Pairetto nel finale di Roma-Verona. Ora si attende il verdetto del giudice sportivo.

Tornare a vincere per riportare il sereno nell’ambiente. E’ con ogni probabilità questo lo spirito con cui la Roma torna oggi al lavoro in vista della sfida che nel prossimo fine settimana la vedrà impegnata sul campo dello Spezia. Le ultime settimane sono state caratterizzate, oltre che da 3 pareggi consecutivi, anche da una serie di questioni ambientali. La stagione sta entrando in una fase decisiva e riprendere subito a fare bene sarà fondamentale per gli obiettivi da perseguire.

Eppure ancora una volta il finale di partita contro l’Hellas Verona è stato caratterizzato dal forte nervosismo. Era successo, inevitabilmente, dopo l’annullamento del gol di Zaniolo contro il Genoa. Si è ripetuto sabato, con José Mourinho infuriato nei confronti del direttore di gara. Un’ira, quella dell’allenatore portoghese, che rischia ora di costare molto cara. Il tecnico, espulso, verrà certamente squalificato e c’è attesa attorno alla decisione che verrà presa dal giudice sportivo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, la MLS fa sul serio | Dopo Insigne altro big nel mirino

Roma squalifica Mourinho | Rischio stangata

Non è infatti assolutamente scontato che il tecnico venga fermato per una sola gara. Il comportamento di Mourinho nel finale di partita non è passato inosservato: l’allenatore ha prima scagliato con rabbia il pallone verso le tribune, poi, secondo quanto riporta La Stampa, avrebbe cercato di avvicinarsi all’arbitro e gli si sarebbe rivolto in maniera probabilmente non lusinghiera.

A scatenare le proteste dello Special One la gestione del match da parte del direttore di gara e, soprattutto, la decisione di concedere appena 4 minuti di recupero, nonostante le continue interruzioni e perdite di tempo messe in atto da parte del Verona nella ripresa. Il gesto del telefono, rivolto da Mourinho all’arbitro, è stato accompagnato da una somma di illazioni. Insomma: la decisione del giudice sportivo sulla sua squalifica dipenderà da quanto Pairetto abbia riportato nel suo referto e da ciò che gli ispettori federali possano eventualmente aver captato a bordo campo. Il rischio è che Mou possa essere squalificato anche per due o tre turni. Nel frattempo, sempre secondo il quotidiano torinese, sarebbero arrivate le scuse da parte della dirigenza giallorossa.