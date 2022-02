Calciomercato Roma, scatta l’effetto domino | Muro Pinto

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra ci proveranno la prossima estate. Ma pinto è pronto ad alzare il muro

L’effetto domino si potrebbe scatenare questa estate e potrebbe anche toccare la Roma. In attacco, la società giallorossa, la scorsa estate ha preso Tammy Abraham dal Chelsea, con i Blues che si sono tenuti, per la fine della prossima stagione, un diritto di recompra: 80 milioni di euro per riportare l’attaccante in Inghilterra.

Ma adesso Tuchel ha un bel problema, che porta il nome di Lukaku: l’ex Inter non si è integrato nel gruppo, e secondo la Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola potrebbe anche tornare in nerazzurro alla fine della stagione. E il Chelsea cosa farebbe? Bene, potrebbe anche decidere di presentarsi da Tiago Pinto con quell’offerta di 80 milioni, anticipando di un anno. Ovviamente starebbe alla Roma decidere se cedere il calciatore, e le sensazioni vanno in maniera diametralmente opposta a questa situazione. La società giallorossa se lo terrà stretto il calciatore, almeno per un altro anno, quando poi scatterebbe il diritto che il Chelsea si è tenuto.

Calciomercato Roma, Pinto fa muro

Abraham in questa stagione è stato uno dei migliori. Gol, assist, e prestazioni importanti. Un attaccante di qualità che si sacrifica e che a Roma sta bene. E che non ha nessuna intenzione di muoversi. Mourinho punta su di lui per la prossima stagione, quella che deve essere del rilancio di una squadra che sta sicuramente rendendo al di sotto delle aspettative in questo momento. Ma quello che al momento ha reso alla grande è l’inglese. Che almeno per un altro anno rimarrà in giallorosso. Per cercare di portare qualche trofeo nella Capitale che manca da troppo tempo. Sì, Abraham è e rimarrà uno dei punti fermi di questa squadra. Il Chelsea ci proverà, ma Pinto, senza dubbio, farà muro. Poi se ne riparlerà, forse.