Calciomercato Roma, colpo da capogiro | Effetto domino immediato

Calciomercato Roma, si stanno creando le premesse per un super colpo che potrebbe coinvolgere, indirettamente, anche i giallorossi.

La zona del campo cui saranno rivolte maggiormente le attenzioni di Tiago Pinto è il centrocampo, dal momento che si prospetta una vera e propria rivoluzione.

D’altro canto, con Diawara e Veretout sempre più in bilico, con un Cristante considerato non incedibile e Mkhitaryan che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022, che occorrano almeno un paio di innesti mirati è un dato di fatto. Non a caso, il general manager dei giallorossi sta attenzionando diverse piste, per non correre il rischio di farsi beffare sul più bello come successo altre volte in questi mesi. Uno dei nomi entrati in orbita Roma, ma per il quale fino a questo momento sarebbero stati effettuati solo dei sondaggi esplorativi, è quello di Douglas Luiz, che fa gola anche alla Juventus. Per il brasiliano, in scadenza di contratto con l’Aston Villa nel 2023, sono arrivate offerte importanti dall’Arsenal e dal Tottenham, rispedite al mittente. Tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare a stretto giro di porta.

Calciomercato Roma, Aston Villa scatenato: Douglas Luiz più vicino all’addio?

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Jones, intervenuto a GIVEMESPORT, “The Villans” avrebbero mosso passi concreti per l’acquisto di Bissouma, centrocampista rivelazione del Brighton, che il club inglese vorrebbe comprare in coabitazione con Ndidi, a fronte di un esborso da circa 50 milioni di sterline totale. Riferendosi al possibile innesto di Bissouma, Jones ha chiosato così: “A questo punto, deve lasciare Brighton: l’Aston Villa è in buona posizione per accordarsi con lui.” Che possa essere l’inizio di un effetto domino improvviso che coinvolga anche Douglas Luiz? Scenario tutt’altro che utopistico, anzi.