Calciomercato Roma, richiesta folle | Dietrofront a sorpresa: si chiude il cerchio

Calciomercato Roma, la richiesta esagerata potrebbe ribaltare improvvisamente tutte le carte in tavola. Lo scenario.

A lungo, lo scorso inverno il nome di Boubacar Kamara è entrato con prepotenza nei radar della Roma, alla ricerca di un profilo duttile con il quale imprimere una ventata di dinamismo ad un reparto che sta riscontrando non poche difficoltà in questa fase della stagione.

Il francese, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Marsiglia in scadenza nel 2022, rappresenta il prototipo di mediano moderno che avrebbe fatto comodo a Mourinho. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che il gioiello cresciuto nelle giovanili dell’Olympique è finito nel mirino di diversi club di Premier League, tra cui l’Aston Villa, il Leeds, il West Ham e soprattutto il Manchester United, con i Red Devils al centro di numerose voci di mercato.

Calciomercato Roma, United all’assalto di Rice | Ribaltone Kamara

Stando a quanto riferito dal Times, tra gli obiettivi di mercato dello United ci sarebbe anche Declan Rice del West Ham, con gli Hammers, però, che chiederebbero circa 120 milioni di sterline (quasi 144 milioni di euro), per lasciar partire il giovane centrocampista inglese classe ’99. Autore di una stagione importante, impreziosita da 4 reti e 4 assist, Rice si configura come uno dei gioielli del West Ham, di cui la compagine inglese non vuole privarsi a cuor leggero. Stando così le cose, come evidenziato da butfootballclub.fr, i Red Devils potrebbero a questo punto virare con decisione su Kamara, per il quale la Roma sembra abbia mollato definitivamente la presa.