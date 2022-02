Calciomercato Roma, occasione in Liga | Inter e Milan in agguato

Calciomercato Roma, nella corsa al centrocampista s’inseriscono anche Milan e Inter: Tiago Pinto è avvisato. Chiudere diventa più difficile

Ancelotti lo ha praticamente silurato all’inizio della stagione, facendolo giocare con il contagocce, tanto che sembrava quasi deciso un addio nel mercato di gennaio. Poi, lo scorso mese, le cose sono andate in maniera diversa, con Ceballos che è rimasto al Real Madrid ma che avrebbe già deciso, secondo quanto riportato da El Nacional, di lasciare i Blancos alla fine della stagione.

Il profilo a Mourinho piace, eccome. Tanto che Pinto lo aveva messo nel mirino lo scorso inverno. Il 25enne però sembrava destinato a un ritorno al Betis e allora la presa è stata allentata. Ma le cose potrebbero cambiare nei prossimi mesi. Con il general manager della Roma che potrebbe tornare alla carica. Anche se ci sarebbe da battere la concorrenza anche di Inter e Milan

Calciomercato Roma, le milanesi su Ceballos

Sì, sia Simone Inzaghi che Stefano Pioli sarebbero interessati alle prestazioni del centrocampista che in questa stagione ha collezionato solamente tre presenze anche per via di qualche infortunio. Ma nonostante il tempo passato ai box, Ancelotti non sembra avesse così tanta voglia di mandarlo in campo. Insomma, alla fine dell’anno la cessione appare quasi sicura.

Il contratto con il Real scade nel 2023, quindi non troppo lontano nel tempo. E questo potrebbe anche far abbassare le pretese della società madrilena che lo vorrebbe cedere per almeno 25 milioni di euro. Ma nessuno è disposto a spendere quella cifra, e allora si cercherà sicuramente un’affare con lo sconto. Difficile comunque per Pinto riuscire nel colpo, soprattutto viste le nuove società che ci avrebbero messo gli occhi addosso. Servirebbe, forse, cercare di anticipare le altre, ma in questo momento in casa giallorossa le priorità forse sono altre. In ogni caso, il colpo Ceballos, rimane comunque nel mirino.