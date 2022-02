La Roma tornerà in campo domenica pomeriggio, in trasferta contro lo Spezia. Un nuovo affare di calciomercato all’orizzonte, con regia di Totti.

In attesa di ritrovare il terreno da gioco in casa Roma si anticipano gli scenari del calciomercato estivo. C’è un nuovo affare che può chiudersi in vista della finestra di trattative ordinaria. La regia dietro l’operazione è quella di Francesco Totti, leggenda vivente dell’ As Roma. Scopri di chi stiamo parlando.

Nuovo intreccio in vista tra la Roma e colui che è stato e sempre resterà Capitano e Bandiera del club giallorosso. Parliamo ovviamente di Francesco Totti, indimenticato numero 10 per il popolo giallorosso. Mentre si susseguono le voci che vedono i Friedkin avvicinarsi per un suo ritorno in società, c’è un nuovo scenario di calciomercato che lo chiama direttamente in causa. La Roma è reduce da tre pareggi consecutivi in Serie A, gli ultimi due conquistati in rimonta, la trasferta ligure sul campo dello Spezia è l’ultima occasione per centrare una vittoria nel mese di febbraio, fin qui nero per i ragazzi di Mourinho. Il tecnico portoghese non sarà in panchina, dopo la squalifica che lo ha raggiunto per due giornate, dopo il concitato finale di gara contro l’Hellas è stato sanzionato come recidivo.

Calciomercato Roma, nuovo affare con lo zampino di Totti

La gara dell’Olimpico ha da un lato mostrato ancora evidenti fragilità tra i giallorossi- con l’attenuante delle numerose assenze- ma dall’altro ha dato modo di emergere a diversi giovani calciatori. Protagonista dell’ultimo pareggio interno contro gli scaligeri, col fregio di aver segnato la prima rete, parliamo del giovane Cristian Volpato. Ex Primavera giallorosso, da agosto assistito dalla CT10 Management. Il giovane è stato il primo convocato in prima squadra tra la scuderia di calciatori che fa capo all’ex numero 10 della Roma. Il gol trovato contro l’Hellas non ha fatto altro che esaltarne le doti già ammirate nelle giovanili, mentre le sirene di calciomercato iniziano a suonare. Come riporta il sito SerieBnews.com, c’è una doppia pista estiva da seguire nella serie cadetta italiana. Sia Spal che Cremonese potrebbero tentare l’affondo per il calciatore assistito dal team CT10, la formula sarebbe quella del prestito secco.