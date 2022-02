Roma, i Friedkin vogliono Totti | Il piano per il Capitano

I proprietari della Roma stanno pensando di far tornare l’ex numero 10 in società, ma ci vuole tempo per preparare le trattative

In queste ultime settimane, allo Stadio Olimpico è tornato a vedere le partite della Roma Francesco Totti. Sempre con più frequenza, l’ex numero 10 ha assistito dai seggiolini dell’impianto del Foro Italico alle gare della sua ex squadra che lo ha reso leggenda. D’altronde, come si dice, si torna sempre dove si è stati bene. E Francesco all’Olimpico è stato più che bene. Qui, infatti, ha mosso i primi passi da calciatore, fino agli ultimi nel 2017, con il commovente tributo a quei tifosi che lo hanno sostenuto dall’inizio alla fine.

Dopo il suo addio al calcio giocato, Totti ha intrapreso una finestra come dirigente nella Roma, conclusasi poi nell’era Pallotta. Dopo questa parentesi di due anni, la leggenda giallorossa ha deciso di entrare nel mondo degli agenti creando la CT10, una società che fornisce assistenza ai calciatori sotto diversi punti di vista. Infine, Francesco, che è stato contattato con una proposta di ingaggio faraonico, è entrato anche nel mondo degli allenatori grazie ad un’altra agenzia, che fornirà supporto ai tecnici.

Roma, Totti potrebbe tornare ma ci vuole tempo

Il ritorno allo Stadio Olimpico potrebbe non significare nulla, come anche un indizio sulle intenzioni dei Friedkin. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, la proprietà americana sta pensando di far tornare il Capitano nella Roma. Avere una figura forte come la sua in società farebbe sicuramente bene all’ambiente e riunirebbe l’immagine di Totti a quella della Roma. L’idea stuzzica molto Dan e Ryan, anche se è molto difficile avvenga a breve. I due fino ad ora non hanno mai preso in considerazione l’idea, ma troveranno presto il modo per mettersi al tavolino. Di sicuro, però, non avverrà nel breve periodo. Bisognerà aspettare almeno la prossima stagione, con le trattative che potrebbero cominciare in estate.