Francesco Totti rimane corteggiatissimo anche dopo aver smesso di fare magie in campo. Per lui un’offerta faraonica.

Negli ultimi tempi è tornato con maggiore regolarità sulle tribune dell’Olimpico. Francesco Totti, numero 10, Capitano e colonna della Roma, dopo un lungo periodo di lontananza ha ricominciato a seguire da vicino la squadra. Il grande ritorno sugli spalti risale a qualche mese fa, quando Francesco si presentò in occasione della sfida interna contro l’Inter. Da lì in poi, la sua presenza è divenuta via via sempre più frequente.

Una bella notizia per tutto l’ambiente, felice di riabbracciare il Capitano dopo la separazione dal club, avvenuta sotto la gestione di James Pallotta. Sabato scorso, in occasione del match contro l’Hellas Verona, Francesco era ancora lì, al suo posto in tribuna. Insieme a lui un altro pezzo di Storia della Roma: Daniele De Rossi. Una coppia che farebbe molto comodo in campo alla squadra, ma che secondo molti tifosi potrebbe dare un contributo importante anche fuori dal rettangolo di gioco.

Totti corteggiatissimo | Offerta con ingaggio faraonico

Mentre le voci su una sua presunta crisi coniugale – smentite ancora una volta dal diretto interessato – riempiono le pagine del gossip, sono in tanti nell’ambiente giallorosso a sognare un ritorno alla Roma del Capitano. Con un ruolo dirigenziale che gli permetta di stare vicino al suo grande amore e di continuare a fare il bene del club. Intanto, però, Totti rimane corteggiatissimo. Con offerte clamorose che negli ultimi tempi gli sono pervenute.

L’ex numero 10 della Roma è infatti uno dei più ricercati commentatori in vista dei prossimi Mondiali, che si terranno in Qatar tra il 21 novembre ed il 22 dicembre di quest’anno. Diverse emittenti televisive internazionali stanno cercando Totti per assicurarsi la sua presenza ed il suo commento durante le dirette delle partite. Francesco è particolarmente conosciuto ed ammirato nel mondo arabo e diverse TV di quest’area lo hanno cercato. Tra queste, come riporta La Gazzetta dello Sport, anche Bein Sports, che sarebbe intenzionata ad offrire a Totti un ingaggio faraonico, pur di averlo come prossimo opinionista. Francesco, dal canto suo, attende e riflette. Per ora non si è pronunciato né ha preso accordi con qualcuno. Vedremo se, alla fine, deciderà di cedere alle lusinghe della TV.