Calciomercato Roma, Simeone fa sul serio | Il piano per Zaniolo

L’interesse dell’Atletico Madrid per Nicolò Zaniolo è noto. Simeone vuole il numero 22 e studia il piano per tentare l’assalto.

Crescere stagione dopo stagione, gettando oggi le basi per riportare, presto, la Roma a competere ai più alti livelli del calcio italiano ed internazionale. L’ambizione di Dan e Ryan Friedkin è nota e punta a riportare in alto il club. Un percorso che i proprietari statunitensi immaginano destinato a passare attraverso una crescita costante e complessiva del club. Non un instant team costruito in maniera frettolosa, ma una società solida e capace di restare in alto a lungo.

La crescita, quindi, deve necessariamente comprendere tutte le componenti societarie. La squadra, certo: la rosa dev’essere sempre più forte e competitiva. Una questione completamente gestita da José Mourinho, cui la proprietà ha consegnato “le chiavi” della Roma, e dal General Manager Tiago Pinto. Ma servirà il contributo di tutti: una proprietà presente, una dirigenza capace di trovare le migliori occasioni da cogliere in sede di calciomercato, un Mourinho in formato Special One.

Calciomercato Roma, Zaniolo nel mirino | Il piano di Simeone

D’altra parte è probabile che l’organico giallorosso della prossima stagione presenti non poche novità rispetto a quello attuale. Sono diversi i calciatori che non hanno la certezza di essere riconfermati e l’intenzione di Mourinho è di inserire alcuni nuovi elementi nel motore della sua Roma. Inevitabile che il futuro di Nicolò Zaniolo sia uno degli elementi destinati a condizionare in maniera profonda l’andamento della prossima sessione di calciomercato, in casa Roma. Il club ritiene Nicolò uno dei pilastri su cui poter costruire il futuro. D’altra parte le vie del calciomercato sono infinite e, di fronte a un’offerta particolarmente importante, magari in assenza del rinnovo di contratto, la società potrebbe prendere in considerazione ipotesi fin qui inesplorate.

In questo senso, tra i club più attivi rimane l’Atletico Madrid. Simeone ha da tempo messo Zaniolo nel mirino, ma per potersi presentare con un’offerta all’altezza deve necessariamente completare una cessione importante. L’indiziato principale è Joao Felix. Sul talento portoghese, scrive fichajes.net, starebbe crescendo l’attenzione dell’Arsenal, che in estate andrà incontro a una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo. I Colchoneros partono da una richiesta altissima: 120 milioni di euro. In ottica Roma, però, la questione non è secondaria: se Felix dovesse davvero accasarsi all’Emirates, l’assalto di Simeone a Zaniolo sarebbe praticamente scontato.