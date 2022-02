Calciomercato Roma, apertura improvvisa | Il pupillo di Mou arriva così

Calciomercato Roma, la svolta tanto attesa: l’approdo nella Capitale di uno degli obiettivi di Mou sembra essere sempre più vicino.

Tempo di riflessioni in casa Roma. Archiviata una sessione invernale di contrattazioni che avrebbe dovuto far fare quel salto di qualità che al momento non si sta palesando con continuità, per Tiago Pinto è già tempo di programmare quelli che saranno gli eventuali colpi da mettere a segno in estate, per provare a plasmare una squadra ad immagine e somiglianza del proprio allenatore.

E proprio lo Special One ha lanciato segnali importanti su quelli che potrebbero essere gli obiettivi da lui privilegiati. E così, dopo aver sondato Tolisso, attenzionato Kamara ed effettuato dei sondaggi esplorativi per Nahitan Nandez, alla fine è ritornata a surriscaldarsi la pista che porta a Granit Xhaka, vero grande obiettivo della scorsa campagna acquisti estiva. Il classe ’92 – che sembrava essere ormai irraggiungibile – potrebbe decidere di cambiare aria; scenario al quale si starebbe abituando anche l’Arsenal che, stando a quanto trapela dall’Inghilterra, avrebbe lanciato segnali piuttosto importanti su una possibile partenza del proprio centrocampista.

Calciomercato Roma, intrigo Xhaka | Mou all’attacco: i dettagli

Stando a quanto riferito da football.london, la Roma starebbe meditando di affondare nuovamente il colpo tra qualche mese, con i “Gunners” che avrebbero finalmente aperto ad una cessione. Non sono stati ancora svelati i termini di un possibile accordo, anche perché mancano ancora alcuni mesi prima che la pista possa seriamente tornare in auge; tuttavia, il fatto che il club londinese – con il quale Pinto dovrà sistemare anche la questione legata a Maitland-Niles – non consideri più incedibile l’elvetico, è una traccia da attenzionare, gravida di possibili conseguenze. Quanto successo con la fascia da capitano, non può essere trascurato: la sensazione è che la Roma abbia tutte le carte in regola per convincere l’Arsenal con l’offerta giusta, con Mourinho che avrebbe finalmente quel regista invocato da tempo.