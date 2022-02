Conference League, Roma: ultim’ora ufficiale: la possibile avversaria dei giallorossi agli ottavi. I dettagli.

Venerdì 25 febbraio, a Nyon, si terrà il sorteggio degli ottavi di Conference League, che seguirà quello di Europa League. La Roma, qualificatasi come prima del girone, conoscerà dunque la sua avversaria: essendo testa di serie, i giallorossi disputeranno la prima partita in trasferta (il 10 marzo), mentre il ritorno si giocherà allo Stadio Olimpico (il 17 marzo).

C’era attesa per capire quale sarebbe stato l’esito delle gare odierne, al termine delle quali si è delineato un primo quadro generale. Come già accennato in precedenza, la compagine di Mou è testa di serie, così come Az Alkmaar, Basilea, Copenaghen, Feyenoord, Gent, LASK e Rennes. Le squadre non teste di serie che saranno inserite nell’urna rappresentano le vincitrici di suddette sfide: Qarabag-Marsiglia, Maccai Tel Aviv-Psv Eindhoven, Randers FC-Leicester, Bodo Glimt-Celtic, Partizan Belgrado-Sparta Praga, Slavia Praga-Fenerbahce, PAOK-Midtjylland, Vitesse-Rapid Vienna. Vediamo insieme qual è stato l’esito delle gare in questione.

Roma, Conference League: ufficiale, le possibili avversarie agli ottavi

A qualificarsi sono stati il Marsiglia, il Psv, il Leicester (i primi tre, autentici spauracchi da evitare), il Bodo Glimt – che rievoca brutti ricordi in casa Roma – il Partizan, lo Slavia Praga, il Vitesse e il Paok: una di queste sarà dunque l’avversaria di Pellegrini e compagni. Inutile ribadire che soprattutto gli i francesi e gli inglesi possono dare filo da torcere a chiunque, configurandosi potenzialmente come le squadre con le maggiori possibilità di successo finale di una competizione nella quale, però, anche la Roma vuole recitare un ruolo tutt’altro che comprimario, in quello che è diventato a tutti gli effetti un obiettivo da perseguire in modo importante per provare a risollevare le sorti di una stagione che attualmente vede la compagine di Mourinho attraversare un periodo di forma non proprio smagliante.