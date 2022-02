Domani la Roma conoscerà la prossima avversaria negli ottavi di Conference League. Tutte le info sul sorteggio.

Con la ripresa, la scorsa settimana, delle competizioni europee, la stagione entra nella sua fase decisiva. Le gare ad eliminazione diretta sono cominciate in tutte le competizioni Uefa, ma la Roma per ora è rimasta a guardare. Questo perché, grazie al primo posto nel girone di Conference League, i giallorossi si sono guadagnati il diritto di accedere direttamente agli ottavi di finale. Ciò significa che questa sera, conclusi i playoff tra le seconde dei gironi e le squadre “retrocesse” dall’Europa League, i giallorossi conosceranno il lotto di squadre dal quale, domani, verrà sorteggiata la loro avversaria.

Ma vediamo tutti i dettagli del sorteggio per gli ottavi di finale di Conference League. L’appuntamento è per domani, venerdì 25 febbraio, a Nyon, in Svizzera, dove verrà effettuato prima il sorteggio per l’Europa League e, a seguire, quello per la Conference. Le squadre sono suddivise in due gruppi: le teste di serie, di cui fa parte la Roma in quanto vincitrice del proprio girone, e le non teste di serie, cioè le squadre che questa sera completeranno il passaggio del turno.

Roma, domani il sorteggio di Conference League | Come funziona

I paletti che determinano lo svolgimento del sorteggio sono i seguenti:

le teste di serie vengono sorteggiate contro le non teste di serie

la squadra testa di serie gioca la partita di ritorno in casa

non possono essere sorteggiate squadre appartenenti alla stessa Federazione nazionale

Ecco le 8 teste di serie:

AZ Alkmaar (OLA)

Basilea (SVI)

Copenhagen (DEN)

Feyenoord (OLA)

Gent (BEL)

LASK (AUS)

Rennes (FRA)

Roma (ITA)

Le squadre che verranno inserite nell’urna delle non teste di serie saranno invece le vincenti delle seguenti sfide, che si concluderanno questa sera (tra parentesi il risultato dell’andata):

Qarabag-Marsiglia (1-3); Bodo Glimt-Celtic (3-1); M. Tel Aviv-PSV Eindhoven (0-1); Partizan-Sparta Praga (1-0); Randers-Leicester (1-4); Paok-Midtjylland (0-1).

Nel novero delle possibili avversarie giallorosse, quindi, spiccano senz’altro i nomi di Leicester e Olympique Marsiglia. Possibile, per la squadra di Mourinho, anche un nuovo incrocio con il Bodo Glimt, nonostante le due squadre abbiano preso parte allo stesso girone.

Le gare degli ottavi di finale sono fissate nelle seguenti date: andata 10 marzo, ritorno (in casa per la Roma) 17 marzo.

Per vederlo in TV: il sorteggio di Uefa Europa League e di Uefa Conference League sarà trasmesso in diretta su DAZN e dal sito ufficiale dell’Uefa.