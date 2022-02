Conflitto Russia-Ucraina, ufficiale | La FIGC posticipa l’inizio delle gare

A causa del Conflitto Russia-Ucraina, la Federcalcio ha deciso di ritardare l’inizio delle partite in programma in questo fine settimana

In queste ore gli occhi di tutto il mondo sono puntati su cosa sta succedendo nell’Est Europa. Da diversi giorni, in realtà anni, gli attriti tra Russia e Ucraina sono aumentati sempre di più. Ieri, poi, questi hanno raggiunto il punto massino con Putin che ha deciso di intervenire militarmente all’interno del paese. Un gesto molto forte che è stato condannato dalle maggiori potenze mondiali. La Nato sta monitorando ovviamente la situazione, come anche altri stati.

Inevitabilmente, il conflitto ha avuto la sua risonanza anche nel mondo del calcio. Innanzitutto va sottolineato come la Uefa abbia convocato un colloquio per togliere la finale di Champions League, in programma in Russia. Un altro gesto moto forte è stato quello dello Schalke 04, che ha deciso di togliere la scritta dello sponsor Gazprom dalle magliette. Infine, anche Ruslan Malinovskyi si è unito inevitabilmente alle proteste. Il centrocampista dell’Atalanta è ucraino e ieri, nella gara di Europa League contro l’Olympiakos, ha mostrato una maglia per chiedere lo stop dei conflitti. Infine, l’ex allenatore della Roma Paulo Fonseca è rimasto bloccato a Kiev a causa del conflitto.

Conflitto Russia-Ucraina, la Figc posticipa tutte le partite del fine settimana

L’inizio del conflitto è stato condannato anche dai vertici del calcio italiano con la Figc che ha deciso di mostrare tutta la solidarietà per chi sta soffrendo. Come si legge dal comunicato ufficiale sul sito della Federcalcio, Gravina ha deciso di posticipare di cinque minuti l’inizio di tutte le partite in programma in questo fine settimana. L’obiettivo è sensibilizzare tutti sul rispetto della vita umana e sulla sensibilità di trovare un una situazione diplomatica al conflitto Russia-Ucraina. Il presidente della Federazione ha sottolineato la volontà di non girarsi dall’altra parte e di come lo sport reclami la pace a gran voce.