Roma, ultim’ora ufficiale: approvata la relazione finanziaria semestrale

Roma, con una nota apparsa sul sito ufficiale del club giallorosso, è stata ratificata l’approvazione della relazione finanziaria semestrale.

Giornata importante in casa Roma. Come reso noto dal club capitolino con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, quest’oggi il CDA ha approvato la relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2021, legata all’andamento gestionale del primo semestre dell’esercizio sociale 2021-22.

Da attenzionare la voce legata a perdite e ricavi. Per quanto concerne la perdita di gruppo, essa è pari a 113,7 milioni di euro, rispetto ai 74,8 milioni del primo semestre del precedente esercizio. I ricavi, invece, ammontano a 82,3 milioni, a differenza dei 98,69 del semestre dello scorso anno. Va però preso in assoluta considerazione il fatto che a causa dell’impatto di alcune misure restrittive imposte dalla FIGC, nell’ambito del contrasto degli effetti della pandemia, ” taluni costi e ricavi

legati alla disputa delle gare della stagione 2019/20 hanno trovato la propria competenza economica nell’esercizio

2020/21, e nel semestre chiuso al 31 dicembre 2020 sono inclusi ricavi per 29,6 milioni di euro e costi operativi per

9,8 milioni di euro, legati alla disputa delle ultime gare tra Serie A ed Europa League dopo il 30 giugno 2020,

contabilizzati per competenza nel precedente semestre.”

Roma, la relazione finanziaria del club

La nota prosegue, e nell’analisi dei ricavi, si spiega il motivo per il quale i “ricavi da gare” siano superiori ai 18 milioni di euro, mentre lo scorso anno superavano solo i 7 milioni di euro: il limitato impatto delle misure restrittive anti-Covid ha sancito questa differenza importante. Inoltre, “I ricavi derivanti dai diritti televisivi del campionato di Serie A e Coppa Italia sono pari a 32,4 milioni di euro (52,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020) e comprensivi della quota di diritti TV riconosciuta alle squadre che partecipano alla UEFA Europa League (…) La partecipazione alla UEFA Europa Conference League 2021/22 ha generato complessivamente ricavi per 11,9 milioni di euro che si confrontano con 15,3 milioni di euro, al 31 dicembre 2020, derivanti dalla partecipazione alla UEFA

Europa League 2020/21 unitamente ai proventi della partecipazione agli ottavi di finale della UEFA Europa League disputati nel mese dia gosto 2020, pari a 1,6 milioni.”