Serie A, ufficiale: ecco quando si parte | E cambia anche la Coppa Italia

Serie A, ecco quando si parte: ufficiale la data d’inizio della prossima stagione. E la Lega ha deciso di cambiare anche la Coppa Italia. I dettagli.

Adesso è anche ufficiale, dopo alcune indiscrezioni uscite nei giorni scorsi. La prossima stagione, quella che vedrà lo stop in inverno per il Mondiale in Qatar, inizierà prestissimo: lo ha confermato Percassi, vicepresidente di Lega, a margine dell’assemblea di oggi.

Lo start è fissato per il 14 agosto. In piena estate e con molti tifosi che vedranno la prima partita sotto l’ombrellone e non allo stadio. Ma il Mondiale come detto incomberà, e speriamo che anche l’Italia ne possa prendere parte. Ricordiamo che gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati il prossimo mese nella prima partita degli spareggi, a Palermo, contro la Macedonia del Nord. Poi, in caso di vittoria, una tra Turchia e Portogallo.

Serie A, la decisione: cambia anche la Coppa Italia

Ed è anche sostanziale la modifica della Coppa Italia. Così come succede già da quest’anno per le Coppe Europee, dalla prossima stagione anche nella manifestazione tricolore il gol in trasferta non avrà un valore doppio. Una regola che come detto è già stata adottata dalla Fifa in questa fase a eliminazione diretta di Champions League, Europa League e Conference League.

Infine c’è stato anche l’annuncio dell’amministratore delegato De Siervo, che ha spiegato che ” per i prossimi mesi sarà implementata e rafforzata la presenza della Lega in diversi mercati internazionali, con l’apertura di nuovi uffici di rappresentanza e la possibile disputa di un torneo negli Stati Uniti durante il fermo attività coincidente col Mondiale in Qatar”. Insomma delle decisioni importanti che erano nell’aria e che adesso sono anche ufficiali.