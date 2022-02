Sorteggio Conference League, ecco l’avversaria della Roma | LIVE

Sorteggio Conference League, ecco il nome della prossima avversaria della Roma. L’urna di Nyon ha dato le sue sentenze.

Concluse le estrazioni della Uefa Europa League, alle ore 13 hanno avuto inizio in Svizzera quelle della neonata competizione europea. Pellegrini e colleghi vi sono approdati in extremis lo scorso anno, grazie al pareggio in rimonta agguantato proprio contro quella che sarà la prossima avversaria dei giallorossi, lo Spezia.

A detta di molti, la Conference League non va assolutamente snobbata e merita un approccio intelligente quanto attento, al fine di onorare un percorso europeo che, inutile nascondersi, rappresenta un obiettivo concreto della stagione di Mourinho e adepti. Pur rappresentando un iter cadetto rispetto alla vecchia Coppa Uefa e alla Champions League, l’iter sottintende non trascurabili difficoltà, come evidenziato anche da alcuni dei nomi ancora presenti in questa competizione.

A inizio stagione la favorita era sicuramente il Tottenham, attualmente allenato da Antonio Conte ma eliminato dalla competizione in seguito allo scacco a tavolino contro il Rennes. Presenti comunque diverse realtà destinate ad essere considerate le maggiormente insidiose per i capitolini. Lo stesso girone ha dimostrato come anche le squadre meno altisonanti possano rappresentare un ostacolo di non sottovalutabile importanza, come espresso in modo netto quanto emblematico dalla sconfitta con il Bodo Glimt lo scorso 21 ottobre.

Sorteggio Conference League, l’esito dell’urna di Nyon: ecco l’avversaria della Roma

Senza pensare al passato né tantomeno a quella che è stata una delle prestazioni più deludenti e inattese di questa stagione, di seguito riportiamo la sentenza dell’urna di Nyon. La Roma, in quanto vincitrice del girone, è testa di serie. Nell stessa situazione si trovano anche Gent, Copenaghen, Az Alkmaar, Basilea, Feyernoord, Rennes e Linz. Queste invece le squadre qualificatesi dopo i play-off: Bodoe Glimt, Marsiglia, Paok Salonicco, Slavia Praga, Leicester, Partizan Belgrado, Psv Eindhoven, Vitesse.

Non potranno esserci per ora incroci tra rose dello stesso Paese mentre per quanto riguarda le date, gli ottavi di finale si disputeranno il 10 e il 17 marzo, con il ritorno previsto in casa delle teste di serie. Di seguito gli accoppiamenti che caratterizzeranno la prossima parentesi di questo percorso, catalisi della fase finale della nuova competizione europea.

Olympique Marsiglia – Basilea

Leicester City – Stade Rennais

PAOK – KAA Gent

Vitesse – AS ROMA

PSV Eindhoven – F.C Copenhagen

Slavia Praga – Lask

Fk Bodo Glimt – Az Alkmaar

FK Partizan -Feyenoord