Calciomercato Roma, ecco il primo colpo | “Contatto con Mou: ha già detto sì”

Calciomercato Roma, dalla Spagna rilanciano: scelto il colpaccio estivo. Avrebbe già parlato con José Mourinho: i dettagli.

La Roma di José Mourinho è attesa dalla prova del nove contro lo Spezia, in quella che ha tutta l’aria di essere un vero e proprio turning point della stagione di Pellegrini e compagni. Intanto, il management giallorosso è già all’opera per provare a colmare quei limiti strutturali palesati dall’attuale organico a disposizione dello Special One.

Oltre alla situazione legata al possibile innesto a centrocampo, che andrà per forze di cose approfondita, un altro caso spinoso è quello che riguarda le corsie laterali. L’acquisto di Maitland-Niles fino ad ora ha deluso le attese, così come le prestazioni di Rick Karsdorp hanno fatto scattare l’allarme; anche lo stesso Vina, dopo un inizio di stagione assolutamente dirompente, sta riscontrando non poche difficoltà a trovare continuità di rendimento. Ragion per cui, non è escluso che Pinto decida di affondare il colpo per un laterale poliedrico: in inverno è stato sondato Dalot, ma alla fine il ribaltone in panchina in casa United ha fatto saltare il banco. Nelle ultime ore, invece, è ritornato in auge il profilo di Sergiño Dest, terzino attualmente in forza al Barcellona.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: contatto Mou-Dest | Giallorossi in pole

Secondo quanto riportato da “El Nacional“, negli ultimi giorni ci sarebbe stato un contatto diretto tra Mou e il gioiello cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, utile a ribadire la volontà dei giallorossi di puntare fermamente su di lui. Ma non solo. Xavi, non considerando Dest una priorità, non si opporrebbe ad una sua eventuale partenza che, anzi, potrebbe contribuire a finanziare gli altri colpi in entrata con cui i blaugrana hanno intenzione di migliorare l’organico. Ricordiamo che Dest è legato ai catalani da un contratto in scadenza nel 2025, e viene valutato dal Barça circa 15 milioni di euro.