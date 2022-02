Calciomercato Roma, ritorno a sorpresa | L’annuncio ufficiale che fa chiarezza

Calciomercato Roma, possibile ritorno alla casa madre? L’annuncio ufficiale del dirigente fuga ogni tipo di dubbio.

L’acquisto di Sergio Oliveira, che dovrà essere perfezionato in estate con il riscatto pattuito con il Porto, può essere visto come l’anticamera delle diverse manovre con le quali la Roma ha tutta l’intenzione di migliorare un centrocampo a cui manca un vero e proprio regista, in grado di caracollare palloni importanti per le punte.

Non a caso, Mou aveva espresso – in modo neanche troppo velato – un desiderio: Granit Xhaka. Per l’elvetico, però, lo scorso anno non si sono creati i presupposti giusti, con la decisione dell’Arsenal di alzare la posta, convincendo il regista ad accettare la proposta di rinnovo messa sul piatto dai Gunners che, però, nelle ultime settimane avrebbero aperto alla possibilità di lasciar partire il primo nome sulla lista dello Special One. Tuttavia, lo scorso inverno, Pinto avrebbe attenzionato anche un profilo diverso, come Boubacar Kamara: giovane, duttile , dinamico, talentuoso ma futuribile. Forse anche per questo si sono rincorse le voci legate ad un possibile ritorno della Capitale di Davide Frattesi, sulla cui cessione la Roma vanta il 30% della futura rivendita.

Calciomercato Roma, intrigo Frattesi | L’annuncio di Carnevali

La rivelazione del Sassuolo fa gola a diversi club, in particolar modo all’Inter, con Marotta che da tempo starebbe sondando la situazione, pronto a formalizzare l’offerta giusta. Oltre a riferire come non ci sia nessun tipo di accordo per le cessioni di Scamacca e Frattesi, Daniele Carnevali, intervistato dal “Messaggero”, ha parlato anche del legame Frattesi-Roma. Ecco le sue parole: “No, non l’hanno mai voluto ricomprare: tuttavia, posso dire che non lo avrebbero mai voluto cedere: fu una trattativa molto lunga e complicata, dal momento che i giallorossi credevano molto in questo ragazzo. Tuttavia, ci sono dei momenti in cui è preferibile scegliere la piazza dove si può giocare di più. Chiaramente ha enormi margini di miglioramento.”