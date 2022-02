Calciomercato Roma, incontro con l’agente | Milan al tappeto

Calciomercato Roma, blitz con l’agente del calciatore: colpo di scena improvviso. Il Milan potrebbe essere tagliato fuori.

Mancano ancora diversi mesi all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ma i rumours non accennano a placarsi, coinvolgendo soprattutto quei calciatori in scadenza di contratto in procinto di cambiare maglia.

Tra questi, impossibile non menzionare Noussair Mazraoui, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con l’Ajax in scadenza nel 2022. Protagonista di una stagione esaltante, impreziosita da 5 reti e 4 assist, il laterale marocchino fa gola a diversi club di Serie A. Oltre all’interessamento della Roma, che sta sondando la situazione già da molto tempo, negli ultimi giorni anche il Milan ha riallacciato i contatti con l’entourage del calciatore, con Maldini che fiuta la possibilità di mettere a segno un altro colpo low cost. Tuttavia, sulle tracce del gioiello nativo di Leiderdorp cresciuto nelle giovanili dei “Lancieri” c’è anche il Barcellona che, stando a quanto trapela dall’Olanda, nelle ultime ore avrebbe incontrato l’entourage del calciatore.

Calciomercato Roma, Telegraaf: “Incontro Barcellona-Raiola per Mazraoui e Haaland”

Secondo quanto riportato dal Telegraaf, infatti, recentemente Laporta e Cruyff avrebbero avuto un incontro con Mino Raiola a Monaco, per discutere delle situazione concernenti Haaland e Mazraoui, in cima alla lista dei desideri dei blaugrana per la prossima stagione. Xavi, infatti, che non si strapperebbe i capelli laddove Dest dovesse esternare il suo desiderio di cambiare aria, avrebbe avallato l’acquisto dell’attuale terzino dell’Ajax, per il quale, però, la concorrenza non manca. Inoltre, per provare a fare il definitivo salto di qualità, i catalani starebbero pensando anche ad Haaland, dopo essersi assicurato un attaccante low cost come Aubameyang, che però subito si è calato nella nuova realtà, entrando alla perfezione negli oliati meccanismi della compagine di Xavi.