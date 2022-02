Calciomercato Roma, l’allenatore lo blinda | Annuncio ufficiale: Pinto avvisato

Calciomercato Roma, sono arrivate in queste ore le dichiarazioni in conferenza stampa. L’annuncio in diretta.

I giallorossi sono domani attesi dalla delicata trasferta in casa dello Spezia, squadra dal blasone di certo meno importante ma che ha fin qui dimostrato di poter rappresentare un’insidia per diverse realtà del nostro campionato. Dopo tre pareggi di fila, però, l’imperativo in casa Roma non può che essere quello della vittoria.

In seguito alla trasferta di Empoli, dove nei primi 45 minuti Zaniolo e compagni avevano dato dimostrazione di essere in parte guariti da quei malanni che hanno rappresentato le difficoltà principali di questi mesi, la rosa di José ha trovato solo sei punti lungo il cammino. Merito, si fa per dire, dei tre pareggi ottenuti contro Genoa, Sassuolo e Verona che hanno impedito di tenere il passo delle altre squadre e, soprattutto, di recuperare punti su chi, come la Juve, abbia dissipato diverse occasioni in queste ultime settimane.

Senza pensare troppo al passato, il mantra dello Special One deve essere quello guardare al futuro con slancio e al fine di onorare un percorso che ha ancora qualcosa da offrire. La Roma sarà impegnata a partire dal 10 marzo in Conference League, dove affronterà il Vitesse per cercare di catalizzare un felice percorso in questa neonata competizione europea. Pur restando difficile, poi, l’obiettivo del quarto posto continua ad aleggiare in quel di Trigoria, dove il goal principale resta quello di un piazzamento migliore in campionato rispetto allo scorso anno.

Calciomercato Roma, Xavi avvisa Pinto: l’annuncio su Dest

Tradotto, significa che Mou deve fare di tutto per poter giocare quantomeno l’Europa League il prossimo anno, quando non pochi cambiamenti saranno attuati da Pinto e colleghi. L’impressione è che questa stagione sia stata quasi di studio, come a voler comprendere su quali elementi si potesse puntare per impostare un lavoro a lunga gittata. Ciò non giustifica i tanti errori compiuti fin qui ma garantisce un senso alle tante voci di mercato che circolano da diverse settimane a questa parte. Il piano è quello di migliorarsi tutti insieme, apportando modifiche soprattutto nei punti dolenti di questa rosa.

Uno di questi riguarda l’apporto offensivo dei laterali, a dir poco modesto in questi mesi. Per tale motivo, si è da qualche tempo iniziato a parlare della possibilità di ingaggiare un nuovo elemento sulla fascia destra. Questo sembra poter rispondere al nome di Sergino Dest, terzino americano prelevato dal Barcellona dall’Ajax per una cifra di 25 milioni di euro.

Lo statunitense ha fin qui giocato 16 volte e concretizzato tre assist e, come raccontatovi, il suo nome è finito sul taccuino di Tiago Pinto. A quest’ultimo e allo Special One Xavi sembra aver voluto mandare un segnale, estendibile alle tante altre società interessate al numero 2. Nell’odierna conferenza stampa, si è così espresso il mister blaugrana. “Dest sta raggiungendo un alto livello e ha dimostrato di essere all’altezza del Barcellona”.