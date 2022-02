Spezia-Roma, arrivano importanti aggiornamenti relativi alla squadra giallorossa, domani attesa dalla trasferta ligure contro Thiago Motta.

A differenza della gara di sabato scorso contro il Verona, la situazione capitolina sembra pressoché rientrata, grazie ai numerosi recuperi concretizzatisi in questa settimana e che permetteranno a Mourinho di poter schierare domani una squadra con molte meno defezioni.

Contro Tudor, Mou ha dovuto attingere diverse risorse dalla Primavera, depauperando quest’ultima di diversi elementi importanti attesi la scorsa settimana dalla delicata gara contro il Milan. Come detto, però, per fortuna la situazione in casa giallorossa sembra essere migliorata, grazie ai rientri di chi, come Shomurodov, Zaniolo, Mkhitaryan o El-Shaarawy non avevano potuto coadiuvare la squadra contro Simeone e compagni.

Spezia-Roma, gli aggiornamenti sulle condizioni di Oliveira e Felix

Non è però tutto oro quel che luccica. All’entusiasmo legato ai diversi rientri e, soprattutto, alla presenza di Roger Ibanez che è partito con la squadra, distinguendosi per un recupero molto più celere rispetto alle prognosi iniziali, ha fatto seguito il rammarico per il doppio forfait di cui si è saputo in queste ore. Ci riferiamo a Sergio Oliveira e Felix, ambedue non partiti con la squadra per problemi di natura fisica.

Il portoghese ha rimediato un trauma contusivo al tallone sinistro mentre il protagonista di quella felice serata di una Genova non così lontana dalla sede della gara di domani, si è fermato per un colpo all’anca. Attesi aggiornamenti quanto prima.