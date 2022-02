Spezia-Roma, KO last minute | Altre due assenze UFFICIALI

Spezia-Roma, arrivano importantissime novità in vista della trasferta ligure di domani pomeriggio. Queste le ultime a poche ore dal fischio di inizio.

La squadra bianconera, attualmente allenata da Thiago Motta, ha rappresentato un piccolo incubo per i giallorossi negli ultimi anni. Basti pensare all’eliminazione in Coppa Italia ai tempi di Garcia, quando Dzeko e Pjanic, insieme agli altri colleghi, condannarono i capitolini ad un’eliminazione storica quanto infausta.

Il tutto senza dimenticare delle gaffe dell’anno scorso, che, sempre in occasione della coppa Nazionale, costò lo scacco per 0-3 ai giallorossi in seguito al sinistro avvenuto in panchina relativo alla gestione dei cambi. Anche da un punto di vista tecnico, i 120 minuti (si andò ai supplementari) non furono memorabili ma vennero invece caratterizzati da errori individuali e collettivi ancora impressi nella mente di molti tifosi.

Pochi giorni dopo ci fu l’incontro in campionato, durante il quale la Roma si fece rimontare di due gol negli ultimi minuti, evitando la beffa grazie al gol sotto una Curva Sud tristemente vuota di Lorenzo Pellegrini, che salvò la faccia alla squadra e, forse, anche la panchina a mister Fonseca.

Spezia-Roma, doppia tegola per Mou: forfait per Oliveira e Felix

L’ultimo incontro tra Roma e Spezia risale allo scorso dicembre, quando Ibanez e Smalling riuscirono a garantire i tre punti a Mourinho. I liguri hanno dimostrato di essere una squadra insidiosa e da non sottovalutare, distintasi in questi mesi per diverse prestazioni positive e inattese, come accaduto due giorni prima di Natale in casa del Napoli.

Servirà dunque intelligenza e attenzione ma, soprattutto, la capacità di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Diverse problematiche sono infatti arrivate in casa Roma. Mourinho, che non sarà presente in panchina per la squalifica rimediata per l’atteggiamento ostile nei confronti di Pairetto sabato scorso, può abbozzare un sorriso grazie al rientro di Ibanez che è partito con la squadra.

Se per Zaniolo, convocato, restano ancora dei dubbi da sciogliere circa la sua presenza dal primo minuto, certe sono invece le assenze di Felix e Sergio Oliveira. Ambedue sono rimasti nella Capitale per problemi fisici.