Probabili formazioni Spezia-Roma, all in Mourinho | Fuori un big

Alla vigilia di Spezia-Roma Mourinho ritrova quasi tutti gli indisponibili. Queste le probabili formazioni del match di domani.

Tornare al successo e rilanciarsi in classifica. E’ questo l’imperativo per la Roma alla vigilia della trasferta de La Spezia. I giallorossi, reduci da tre pareggi consecutivi, si presenteranno domani allo Stadio Picco con l’intenzione di far propria l’intera posta in palio. Di fronte una squadra ben organizzata e in piena lotta salvezza. Quello che si prospetta, dunque, è un match non scontato in cui la Roma dovrà saper mantenere alta la concentrazione.

Messa alle spalle l’emergenza che aveva costretto Mourinho a presentare una formazione inedita in occasione della sfida contro l’Hellas Verona, i giallorossi si presentano al match di domani a ranghi quasi completi. L’eccezione è rappresentata proprio dall’allenatore portoghese, che sconterà domani la prima delle due giornate di squalifica che gli sono state inflitte dopo l’espulsione nei minuti finali dell’ultima uscita. Assenti anche Ibanez, che prosegue il recupero dall’infortunio subito in Coppa Italia, Carles Perez ed il lungodegente Spinazzola.

Spezia-Roma, le probabili formazioni | Escluso un big

Per questa ragione il tecnico lusitano non terrà oggi la tradizionale conferenza stampa pre-partita. Per la stessa ragione, domani in panchina a guidare la squadra ci sarà Salvatore Foti, ex calciatore e vice di Mou dopo l’addio a Joao Sacramento. Intanto, l’allenatore giallorosso valuta quale formazione mandare in campo per superare il suo ex discepolo Thiago Motta. Mourinho pare orientato a schierare ancora una volta la difesa a 3, con qualche novità in mediana: probabile un turno di riposo per Sergio Oliveira, cui il tecnico potrebbe preferire Jordan Veretout. Attesa anche per Zaniolo, chiamato a una sfida contro il suo passato.

Un’altra novità potrebbe riguardare Nicola Zalewski: dopo l’ottima prova contro il Verona, il talento giallorosso potrebbe essere lanciato titolare da Mourinho. Conferme per Pellegrini, anche se non ancora al top della condizione, e per il tandem d’attacco Abraham-Zaniolo. Sul fronte opposto, Motta intenzionato a schierare i suoi con un 4-2-3-1 nel quale Nzola dovrebbe agire da punto di riferimento in attacco. Queste le probabili formazioni:

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior; Verde, Maggiore, Gyasi; Nzola. All.: Thiago Motta.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Lo. Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Foti (Mourinho squalificato).