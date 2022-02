Roma, Zaniolo tra passato e futuro | Parla papà Igor

Domani pomeriggio la Roma sfida lo Spezia allo Stadio Picco. Un match che i giallorossi sono chiamati a vincere ad ogni costo.

Vigilia di Campionato per la Roma, che domani pomeriggio, con calcio d’inizio fissato alle 18, scenderà in campo allo Stadio Picco per affrontare lo Spezia. Un match che i giallorossi sono chiamati a vincere, per tornare al successo dopo tre pareggi consecutivi. José Mourinho non terrà oggi la tradizionale conferenza stampa di presentazione del match, dato che non sarà in panchina per scontare la prima delle due giornate di squalifica comminategli dopo l’espulsione contro l’Hellas Verona.

L’allenatore portoghese lavora a Trigoria con la squadra e valuta diverse opzioni di formazione: non sono escluse scelte per certi versi sorprendenti. Ma al di là di chi sarà a scendere in campo, la Roma dovrà necessariamente mettere in mostra una prestazione di livello e, soprattutto, fare rientro nella Capitale con 3 punti. Vincere aiuterebbe a rasserenare l’ambiente, oltre ad essere fondamentale nella corsa alle posizioni che valgono la qualificazione alle prossime competizioni europee.

Roma, parla Igor Zaniolo | Nicolò tra passato e futuro

La settimana ha portato buone notizie, in casa Roma, visto che l’emergenza che Mourinho si è trovato ad affrontare nello scorso match sembra essere superata. Tra gli altri, torna a disposizione Nicolò Zaniolo, chiamato ad affrontare un avversario che rappresenta un pezzo del suo passato. Il 22 giallorosso ha militato nel settore giovanile dello Spezia per una stagione, visto che il papà Igor ha militato a lungo nel club ligure: 104 presenze e 35 gol che hanno indissolubilmente legato Zaniolo alla piazza spezzina, dove Nicolò è nato e cresciuto.

Intervistato da Il Secolo XIX, il padre del numero 22 giallorosso ha parlato della sfida di domani: “Consigli a Nicolò? Noo, non ne ha bisogno. Mi sono solo raccomandato di non mancare di rispetto, ma l’ho fatto per un di più. Lui a La Spezia è sempre legato e ha ancora tutti gli amici d’infanzia” ha spiegato Igor Zaniolo, raccontando che spesso Nicolò trascorre a La Spezia le sue vacanze: “Il suo buen retiro è qua, mai altrove“. Insomma, una partita speciale per la famiglia Zaniolo, tanto che l’ex attaccante ha deciso che non sarà presente in tribuna e vedrà il match in TV: “Provo una sensazione strana a vedere mio figlio giocare nello stesso stadio che è stato il mio“.