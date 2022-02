La Roma tornerà in campo domani pomeriggio contro lo Spezia. Mourinho è pronto ad una nuova rivoluzione, ecco la scelta su Zaniolo.

La Roma torna a giocare in trasferta, domani pomeriggio allo stadio “Picco” i giallorossi faranno visita allo Spezia di Thiago Motta. Non siederà sulla panchina degli ospiti Josè Mourinho, raggiunto da due giornate di squalifica dopo il convulso finale di gara contro l’Hellas Verona. Il tecnico portoghese, che ha ritrovato a disposizione tanti calciatori, sta pensando ad una nuova rivoluzione.

Vigilia di una gara fondamentale per la Roma. I giallorossi domani pomeriggio faranno visita allo Spezia di Thiago Motta, liguri sedicesimi in classifica e reduci da una doppia sconfitta. Roma a caccia disperata di vittoria, sono tre i pareggi consecutivi in Serie A arrivati finora nel mese di febbraio. Per riportare a casa i tre punti il tecnico dei giallorossi, che domani non siederà in panchina per squalifica, sta meditando un nuovo ribaltone nella squadra, coinvolti due calciatori che potrebbero ritrovarsi a sorpresa in panchina. Le ultime dal quartier generale giallorosso, ecco le mosse di Mourinho per riportare i tre punti che latitano da oltre un mese.

Mourinho ribalta la Roma | La decisione su Zaniolo

Il tecnico non ha ancora preso una decisione definitiva, in tal senso sarà fondamentale capire le scelte dall’allenamento odierno, ma nell’antivigilia da Trigoria arriva un forte segnale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nei test di ieri il tecnico avrebbe provato il modulo 3-4-2-1 con una doppia esclusione eccellente. Parliamo dell’ultimo arrivato a Trigoria, il portoghese Sergio Oliveira, il nuovo centrocampista dopo un avvio scintillante -condito da due reti consecutive- è incappato in prestazioni mediocri. Al suo posto è stato provato Veretout sulla cerniera mediana al fianco di Cristante, ma c’è un’altra esclusione sorprendente. Nicolò Zaniolo non faceva parte della formazione titolare durante l’ultimo test, al numero 22 è stato preferito l’armeno Mkhitaryan insieme a Pellegrini alle spalle di Tammy Abraham. Nessun guaio fisico per il 22, secondo il quotidiano sportivo è una mossa di Mou per spronarlo a fare meglio, anche in allenamento. Le prossime ore saranno decisive per capire se Zaniolo partirà dal primo minuto nella trasferta di domani, aria di casa per lui che è cresciuto nella cittadina ligure.