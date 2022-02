Spezia-Roma, sorriso Mourinho | Doppio recupero ufficiale

Spezia-Roma, sorriso per Mourinho: doppio recupero ufficiale per il tecnico portoghese in vista della sfida contro la squadra di Thiago Motta

Arrivano buone notizie da Trigoria per José Mourinho. Il tecnico portoghese – lui non ci sarà in panchina per via delle due giornate di squalifiche rimediate dopo la gara contro il Verona – può sorridere perché piano piano l’infermeria si sta svuotando. Ed era anche il momento.

Secondo quanto riportato da il Tempo infatti, sia Carles Perez che Boer hanno lavorato con il resto della squadra e saranno a disposizione della trasferta di domenica pomeriggio. Due recuperi sicuramente importanti, soprattutto il primo dello spagnolo, che permette allo Special One di avere almeno in panchina un’arma da impiegare magari a gara in corso qualora servisse. Senza dubbio lì davanti qualcuno sta faticando e Perez potrebbe dare una grossa mano d’aiuto.

Spezia-Roma, sorriso Mourinho

Un sorriso per Mourinho che comincia, speriamo, a vedere la luce in fondo al tunnel dopo dei momenti davvero difficili sotto questo aspetto. L’emergenza è stata quasi perenne per il tecnico ex Tottenham, che più di una volta è stato costretto a mandare in campo i ragazzini della Primavera. Che, fortunatamente, il loro lo hanno anche fatto, visto che Volpato e Bove – quest’ultimo in rampa di lancio – sono stati decisivi nella rimonta contro la formazione allenata da Tudor che ha evitato una sconfitta clamorosa all’Olimpico.

Ovviamente, però, non si può sempre pescare dalla panchina il jolly giovanissimo che ti permette di pareggiare o anche vincerle le partite. Serve esperienza anche in un momento come questo. E Carles Perez la può sicuramente dare a questa squadra. Inizierà sicuramente dalla panchina, ma a gara in corso come detto potrebbe essere una soluzione importante per Foti: sarà lui a guidare la squadra dalla panchina.