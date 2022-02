Ufficiale la decisione del Giudice Sportivo. C’era enorme attesa in casa Roma per capire il destino di Mourinho e non solo dopo l’ultima gara.

Roma-Verona si è chiusa sul 2-2, ma la gara ha lasciato diversi strascichi nelle ore seguenti. Il cartellino rosso sventolato in faccia a Josè Mourinho è stata sol ola punta dell’iceberg di un rapporto così teso, tra il direttore di gara ed il tecnico, da divenire conflittuale. Le attenzioni in casa giallorossa non sono rivolte solo al tecnico, anche Tiago Pinto era finito sotto l’occhio della giustizia sportiva, ma non finisce qui.

Josè Mourinho nel pareggio dell’Olimpico contro il Verona di Tudor ha trovato la sua seconda espulsione stagionale, aspetto importante perché è stato giudicato come soggetto recidivo. Fatale la sfuriata contro il direttore di gara della sfida dell’Olimpico, il fischietto Luca Pairetto. Il portoghese si è infuriato contro il fischietto, dopo la contestata decisione di concedere solo quattro minuti di recupero. Ma non finisce qui, sotto l’occhio del Giudice sportivo anche quanto successo con Tiago Pinto, coinvolto anche lui in uno scontro acceso con il direttore di gara, Luca Pairetto. Ufficiale la decisione del Giudice Sportivo.

Roma, UFFICIALE | Non solo Mourinho, tripla maxi squalifica

Non sono mancate sorprese tra le decisioni ufficiali del Giudice sportivo. Sanzioni a catena in casa giallorossa, non solo il tecnico paga per quanto accaduto a margine della gara contro l’Hellas Verona. Il tecnico portoghese è stato squalificato per due giornate. Ecco quanto deciso ufficialmente dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, il responso è arrivato in questi minuti. Il gesto del telefono e le proteste contro l’arbitro Luca Pairetto, oltre alle frasi proferite durante la partita contro l’Hellas Verona di sabato pomeriggio allo stadio Olimpico, costano all’allenatore della Roma il posto in panchina sia contro lo Spezia, sia contro l’Atalanta. In aggiunta un’ammenda da 20mila euro. Due giornate di squalifica anche per Nuno Santos, anche l’allenatore dei portieri è stato sanzionato. Mano pesante anche contro Tiago Pinto, il general manager giallorosso è stato squalificato fino all’8 marzo. Infine, anche il preparatore atletico Rapetti è stato squalificato per una giornata.