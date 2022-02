Non solo Mourinho a rischio stangata | La difesa della Roma

Attesa per la decisione del giudice sportivo sulla squalifica di José Mourinho. Ma il tecnico non è l’unico a rischio stop.

Con la sfida di ieri sera tra Bologna e Spezia si è chiuso il ventiseiesimo turno del Campionato di Serie A. La vittoria degli emiliani per 2-1 non rappresenta certo l’unica notizia negativa per Thiago Motta, che in vista della sfida del prossimo fine settimana contro la Roma dovrà rinunciare per squalifica a un titolare importante. D’altra parte, in casa Roma c’è attesa per capire quali saranno le decisioni del giudice sportivo rispetto all’espulsione di José Mourinho.

Il tecnico portoghese era stato espulso dall’arbitro Pairetto nelle fasi finali della partita contro l’Hellas Verona. Troppo poco, secondo l’allenatore, il recupero concesso dal direttore di gara. Soprattutto a fronte delle continue interruzioni e alle perdite di tempo da parte dei calciatori gialloblu. Mou è esploso in una contestazione plateale, culminata con il lancio verso le tribune di un pallone e con un gesto, quello di chi mima una telefonata, che a molti ha ricordato quello ormai celebre delle manette, rivolto al direttore di gara Tagliavento durante un Inter-Sampdoria.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, offerte rifiutate | Annuncio ufficiale

Roma, non rischia solo Mou | Oggi il verdetto

E il timore, in casa Roma, è che simile possa essere anche la squalifica che il giudice sportivo deciderà di comminare all’allenatore. In quell’occasione, lo Special One fu fermato per tre giornate, confermate anche in seguito al ricorso nerazzurro. Certo, la mimica questa volta è meno grave. Ma la società ha già allertato l’avvocato Conte, perché studi bene le carte a disposizione e inizi a preparare il ricorso contro la squalifica.

Molto dipenderà da ciò che Pairetto ha riportato nel proprio referto, ma stando all’articolo 36 comma 1 del codice, la “sanzione minima” prevede uno stop “per due giornate o a tempo determinato” nei casi di comportamenti ingiuriosi o irriguardosi verso gli ufficiali di gara. Mou, inoltre, è recidivo: il portoghese era già stato espulso in occasione della sfida contro il Napoli dall’arbitro Massa. Ma come sottolinea Il Corriere dello Sport, l’attesa non riguarda soltanto l’allenatore. Il timore è che la stangata del giudice sportivo possa coinvolgere anche il General Manager Tiago Pinto. Il dirigente potrebbe rischiare un’inibizione per via delle vivaci proteste di cui a sua volta sarebbe stato protagonista nel tunnel.