Ultim’ora ufficiale, il bomber salta Spezia-Roma | Tegola improvvisa

L’attaccante non ci sarà in Spezia-Roma: è arrivata anche l’ufficialità. Cosa è successo: decisione ineccepibile.

Dopo il rocambolesco pareggio ottenuto contro l’Hellas Verona, in una gara che definire dai due volti sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, la Roma si prepara al delicato confronto contro lo Spezia, in cui sarebbe di vitale importanza centrare il bottino pieno, per arrivare al meglio al match con l’Atalanta.

Tuttavia, i giallorossi non dovranno correre il rischio di sottovalutare l’impegno con i liguri, che dopo un inizio di stagione in sordina, stanno trovando continuità di rendimento e risultati. Non è un caso che, a Bologna, almeno nella prima frazione di gioco, gli ospiti abbiano per larghi tratti comandato la gara, trovando la rete del momentaneo vantaggio grazie a Rey Manaj, utile a sfruttare un’indecisione della retroguardia dei felsinei e a battere di testa l’incolpevole Skorupski.

Proprio l’attaccante albanese è stato protagonista di un duro contatto di gioco, ravvisato prontamente dal direttore di gara: l’attaccante, diffidato, è stato ammonito, e salterà dunque la prossima gara contro la Roma. Tegola per Thiago Motta, che dovrà dunque ridisegnare l’attacco per la prossima sfida di campionato.