Calciomercato Roma, Mou ha deciso | 30 milioni per il primo colpo estivo

Calciomercato Roma, José Mourinho ha rotto gli indugi: scelto l’obiettivo principale per la prossima estate: colpo da 30 milioni.

Rinforzato con l’arrivo di Sergio Oliveira, il centrocampo sarà uno dei reparti maggiormente attenzionato dagli uomini mercato della Roma, con Tiago Pinto che avrebbe anche potuto piazzare un ultimo colpo in extremis, se Amadou Diawara avesse deciso di fare le valigie.

Del resto, dopo l’exploit dei primi mesi della gestione Mou, la zona nevralgica del campo ha denotato qualche lacuna di troppa, e non sono pochi i calciatori finiti sul banco degli imputati, a cominciare da quel Jordan Veretout finito nel mirino di diverse big di Serie A e all’estero. Mollata quasi definitivamente la presa per Boubacar Kamara, che sembra essere sempre più destinato a volare in Premier, i giallorossi potrebbero piazzare un colpo proprio d’Oltremanica. Non ci stiamo riferendo a Granit Xhaka né a Douglas Luiz, ma a Pierre Emile Hojbjerg, centrocampista danese in forza al Tottenham, legato agli Spurs da un contratto in scadenza nel 2025.

Calciomercato Roma, Hojbjerg nel mirino: colpo da 30 milioni di euro

Stando a quanto riferito da Football Insider, l’attuale mediano di Conte sarebbe finito nel mirino della Roma proprio su input di José Mourinho, che ha allenato il gioiello cresciuto nelle giovanili dello Skjold dopo averne avallato l’acquisto dal Southampton per circa 15 milioni di sterline. Autore di una stagione importante, impreziosita da 3 reti e tre assist, Hojbjerg ha una valutazione che si aggira sui 25 milioni di sterline, poco meno di 30 milioni di euro: i giallorossi starebbero valutando seriamente il da farsi, pronti a sferrare l’assalto decisivo per regalare al proprio allenatore quell’upgrade in mediana da tempo invocato. Scenario, dunque, da monitorare con estrema attenzione, in quanto gravido di possibili sviluppi a stretto giro di posta.