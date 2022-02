Calciomercato Roma, ribaltone improvviso | “Ritorno” a sorpresa: 25 milioni

Calciomercato Roma, spiragli per un clamoroso ritorno: la concorrenza, però, è nutrita. Il costo dell’operazione si aggira sui 25 milioni.

A rimettere in piedi una partita che sembrava essersi incredibilmente complicata ci hanno pensato gli ingressi dalla panchina, che hanno aiutato la compagine di Mourinho a centrare un insperato pareggio contro il ben organizzato Verona di Tudor.

Sicuramente l’apporto di Jordan Veretout si è fatto sentire sin da subito, in quanto il francese ha contribuito a dare al centrocampo quelle trame che nella prima frazione di gioco gli scaligeri erano stati molto bravi ad inaridire. Tuttavia, il futuro dell’ex centrocampista della Fiorentina continua a rivelarsi un vero e proprio tormentone: un enigma, che si infittisce di misteri con il passare dei giorni. Le tracce, di certo, non mancano; Mourinho, soprattutto dopo l’acquisto di Sergio Oliveira, ha cominciato ad utilizzarlo con il contagocce. Vero è, che dopo un inizio di stagione esaltante, le prestazioni di Veretout hanno vissuto un’inesorabile parabola discendente, al punto che in alcuni frangenti, il centrocampista è sembrato la copia sbiadita di quello sfavillante ammirato la scorsa stagione.

Calciomercato Roma, colpo di scena Veretout | Inserimento dalla Francia

Tanti sono i club pretendenti per il nativo di Ancelis, che in questa stagione ha collezionato complessivamente 4 reti e 9 assist, la maggior parte dei quali, però, come ribadito in precedenza, tra fine agosto ed inizio settembre. Il Milan avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare la situazione, con Stefano Pioli da sempre grande ammiratore della versatilità del transalpino, che fa gola anche al Tottenham di Conte e Paratici. Negli ultimi giorni, però, stando a quanto trapela dalla Francia, e in particolar modo da le10sport.com, anche il Marsiglia si sarebbe interessato alla situazione, pronto ad inserirsi nel caso in cui dovessero palesarsi i presupposti giusti.

Longoria ha dirottato le attenzioni su Veretout – che ha già militato in Ligue con le maglie del Nantes e del Saint Etienne- in vista del dopo Kamara; tuttavia, serviranno almeno 25 milioni di euro per far saltare definitivamente il banco.