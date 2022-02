Spezia-Roma, sospiro di sollievo | Mourinho ne recupera due

Roma, questi gli ultimi e importanti aggiornamenti in vista della trasferta ligure di domenica prossima.

L’ultimo mese giallorosso non è stato dei più felici. Dopo la sosta non è assolutamente arrivata la conferma a quanto di buono fatto vedere nella seconda parte di gennaio, come evidenziato dalle numerose battute di arresto vissute da Zaniolo e colleghi a partire dall’incontro casalingo contro il Genoa.

Da quella data, e più esattamente dalla beffarda gioia divenuta in pochi istanti rabbia e frustrazione per il gol del numero 22, i giallorossi hanno trovato solo tre punti nelle ultime tre giornate. Il piano dello scorso mese sembrava voler essere orientato al raggiungimento di un en-plein, visti gli impegni non sottovalutabili ma di certo non proibitivi che attendevano i giallorossi.

Per questi ultimi, la settimana appena iniziata sarà molto importante. Fra qualche giorno si scoprirà l’avversaria di Conference League per catalizzare la seconda parte di un cammino che i tifosi si augurano possa quantomeno essere onorato nel migliore dei modi. Il tutto senza sottovalutare o archiviare i discorsi relativi al campionato. La discontinuità di Juve e Atalanta, così come della Lazio, lascia ancora degli spiragli per anelare quantomeno ad una leggera ascesa rispetto allo scorso piazzamento.

Roma, Mou abbozza un sorriso: le ultime in vista dello Spezia

Il momento resta tra i peggiori della stagione ma è giusto evidenziare anche alcuni aspetti che permettano quantomeno di edulcorare questa fase di grande depressione calcistica all’ombra del Colosseo A partire dalla presenza in campo prevista contro la squadra di Tiago Motta di Gianluca Mancini.

Per quanto finito nel mirino di molti a causa della troppa foga palesata in questi mesi che è costata lui non poche ammonizioni, il 23 è uno degli intoccabili di Mou e la sua presenza in campo ligure non dovrebbe essere in dubbio. L’aggiornamento più importante riguarda però Nicolò Zaniolo. Dopo aver saltato il Sassuolo per squalifica, il 22 è andato in tribuna lo scorso sabato contro il Verona, a causa di una problematica fisica.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, il classe ’99 è pronto al rientro, dopo aver recuperato dal problema al quadricipite. Nico può insomma ripartire, a pochi chilometri da casa sua per provare a risollevare il destino, proprio e collettivo.