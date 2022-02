Calciomercato Roma, futuro Mkhitaryan | Nuovo colpo di scena

Calciomercato Roma, spunta un nuovo scenario relativo ad un importante pedina dello scacchiere giallorosso. Queste le ultime novità.

La squadra di Mou ha fin qui vissuto una stagione a dir poco sotto le aspettative, amplificando nelle ultime due settimane un rimpianto a causa della mancata capacità di sfruttare i punti persi sulla strada da Atalanta e Juventus. L’obiettivo del quarto posto, nonostante tutto, continua ad essere quantomeno anelabile, seppur difficile per quanto visto fin qui.

Servirà una grande inversione di tendenza da parte di tutti, al fine di salvare un iter sotto l’egida dello Special One che sette mesi fa la piazza tutta si aspettava eufemisticamente essere leggermente diverso. Come più volte sottolineato, dopo i non pochi cambiamenti della scorsa estate, ci saranno importanti novità anche a partire dal prossimo giugno.

Fondamentale un’epurazione da alcuni elementi fin qui apparsi meno importanti di quanto previsto e, soprattutto, l’approdo di elementi carismatici che ben si sposino con il progetto di chi, nonostante tutto, sembra ancora avere saldamente la fiducia di società e della piazza tutta.

Calciomercato Roma, nuovo scenario estero per Mkhitaryan: le ultime

Come raccontatovi in questi minuti, a Trigoria c’è stato oggi un summit che non poche novità potrebbe portare nel prossimo futuro. Attendendo novità su questo fronte e ribadendo la necessità di rivoluzionare ma al contempo preservare l’ossatura principale della squadra, riferiamo di un interessante aggiornamento relativo a Henrix Mkhitaryan.

Il 77 è ormai da tre anni nella Capitale, presso al quale è approdato al termine di una trattativa lampo e inattesa, che non poco entusiasmo apportò durante le battute finali del primo mercato firmato Petrachi. L’armeno è tutt’oggi uno degli elementi centrali della rosa, come più volte evidenziato dalle dichiarazioni e dalle scelte tecnico tattiche di Mou.

Ciò non toglie però che il suo futuro potrà essere a Roma. Il contratto dell’armeno scadrà infatti a giugno e, stando a quanto riferito dal portale russo Sports.Ru, su di lui ci sarebbe il forte interesse della Dinamo Mosca e di un’altra squadra dello stesso campionato, seppur non specificata. Seguiranno aggiornamenti.