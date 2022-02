Calciomercato Roma, l’agente è a Trigoria | Spunta l’indizio social

Calciomercato Roma, la loro presenza non è passata inosservata. Attesi importanti aggiornamenti nel prossimo futuro. Queste le ultime novità.

La Roma è sicuramente in uno dei momenti più difficili della stagione. Il cammino è stato fin qui tortuoso e discontinuo e, salvo piccole parentesi, i giallorossi hanno vissuto plurimi incidenti di percorso che hanno pian piano depauperato le speranze di approdo tra le prime quattro e lenito l’entusiasmo per la presenza di Mourinho in panchina.

Nonostante tutto, la piazza sembra aver consegnato lui “le chiavi della città”, consapevole che già troppe volte sono stati fatti dei cambiamenti e che è troppo presto per poter credere che si debba ripartire per l’ennesima volta da zero. Il bene della Roma, squadra che non vince da almeno una decade, non può dunque prescindere a detta dei più dalla presenza di chi, nonostante tutto, resta uno degli allenatori più importanti, carismatici e vincenti al mondo.

Oltre ai su citati grimaldelli dell’Urbe, però, è unisona la consapevolezza circa la necessità di una consegna di una squadra che rifletta le esigenze da lui denunciate e che abbia le caratteristiche da lui ricercate. Per tale motivo, nella speranza non sia troppo tardi per dare una svolta ad una stagione che, numeri alla mano, ha ancora qualcosa da offrire, sono previsti diversi cambiamenti il prossimo anno. Questi interesseranno molti aspetti ma, visti i presupposti e l’atteggiamento quasi universale della piazza, difficilmente intaccheranno il condottiero di Setubal.

Calciomercato Roma, agenti a Trigoria: prove di rinnovo per Smalling

Lungi dal voler esprimere posizioni o pareri su chi possa avere più o meno responsabilità, ci limitiamo a evidenziare come buona parte della tifoseria sembri aver maturato una certa disillusione circa gli elementi della rosa, intorno ai quali erano state costruite aspettative molto alte. Ecco spiegate, dunque, le previste e su citate modifiche del prossimo anno, quando sarà però comunque necessario preservare la colonna portante.

Modifiche che migliorino dunque la squadra senza però privarla di quegli elementi che siano considerati centrali all’interno del progetto. A rientrare tra questi ultimi c’è sicuramente Chris Smalling. Le ultime due stagioni dell’inglese ben riflettono il su nominato disincanto che ha contraddistinto gli ultimi mesi. Errori, infortuni e discontinuità lo hanno allontanato da quel Chris ammirato due anni fa, dopo un ingaggio a sorpresa e in seguito ad un calciomercato passato a rincorrere un elemento che ben sostituisse il divenuto napoletano Manolas.

Il suo contratto da 3 milioni annui è in scadenza nel 2023 e l’entourage dell’ex United è stato in queste ore a Trigoria. La conferma arriva dal profilo social di Will Thornton, questo il nome dell’agente del 6, che ha pubblicato una storia Instagram presso il centro sportivo Fulvio Bernardini. Previsti quindi aggiornamenti a breve circa una delle tante situazioni contrattuali cui la Roma dovrà far fronte nel futuro non poi così lontano.