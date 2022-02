Calciomercato Roma, pronti 15 milioni | Derby all’orizzonte

Le grandi manovre in vista del calciomercato estivo sono già cominciate: pronto un derby incandescente per un colpo importante.

Per vincere servono giocatori forti. E’ questa l’opinione di José Mourinho, convinto che per riportare la Roma a competere ai più alti livelli del calcio italiano e internazionale servano tempo, lavoro e una mano importante dal calciomercato. Il tempo non manca: Mourinho ha firmato con la Roma un contratto di 3 anni e ne ha ancora più di 2 davanti a sé. L’idea è che, in questo periodo, il club porterà avanti il lavoro di rinforzamento della rosa cominciato in estate.

Questa la stella polare che Mourinho invita tutti, all’interno della Roma, a seguire. La proprietà ripone la massima fiducia nel tecnico, tanto da avergli dato sostanzialmente carta bianca. Le indicazioni del tecnico sono quelle che dovranno determinare l’orientamento del calciomercato giallorosso. Il tutto, chiaramente, all’interno dei paletti che derivano dalla capacità economica che, di volta in volta, il club sarà in grado di garantire al General Manager Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, spunta il derby | Affare da 15 milioni

E se, dal canto loro, i Friedkin hanno già dimostrato di sostenere il club dal punto di vista economico, la somma a disposizione di Pinto per la prossima estate dipenderà anche da altri fattori. C’è per esempio la partecipazione alle competizioni europee, capace di garantire entrate importanti. E poi, chiaramente, c’è il mercato in uscita: riuscire a vendere giocatori che Mourinho non ritiene indispensabili permetterebbe di poter contare su un extra-budget da reinvestire in entrata.

In questo senso il nome di Jordan Veretout rimane uno dei più quotati. Il centrocampista francese, protagonista di una visibile involuzione rispetto al passato, sembra destinato a lasciare la Capitale a fine stagione. Le parti hanno interrotto i discorsi sul rinnovo e l’addio sembra una soluzione che possa andar bene a tutti. Su di lui è vivo l’interesse del Milan, che per portarlo in rossonero dovrà assicurarsi l’uscita di Bakayoko. Anche sull’altra sponda dei Navigli, però, Veretout piace: l’Inter starebbe infatti pensando di avanzare un’offerta per il centrocampista della Roma: 15 milioni sul piatto per bruciare la concorrenza e garantire a Inzaghi un vice Brozovic di spessore.