Calciomercato Roma, offerte rifiutate | Annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, offerte rispedite al mittente in inverno: c’è l’annuncio in radio. Ecco cosa potrebbe succedere.

Dopo un inizio di stagione travolgente, il reparto difensivo della Roma ha denotato qualche scricchiolio. Salvo rare eccezioni, come quelle palesatesi in occasione della sfida contro il Sassuolo, però, Rui Patricio ha comunque mostrato quella personalità per la quale Mourinho ne ha avallato l’acquisto, rendendosi protagonista di ottime parate e oscurando di fatto Daniel Fuzato.

Dopo l’ottimo minutaggio del finale della scorsa stagione, si pensava che l’estremo difensore brasiliano potesse ritagliarsi uno spazio ben più importante rispetto ai soli 90 minuti complessivi collezionati fino a questo momento. Mourinho ha deciso di dargli una chance solo in Conference League, preferendo affidarsi all’esperienza di Rui Patricio anche in Coppa Italia. Come rivelato da Diego Tavano, agente, tra gli altri, anche di Bove, sono arrivate offerte per il portiere sudamericano anche in inverno, ma la Roma ha deciso di non privarsene.

Calciomercato Roma, intrigo Fuzato: “Vediamo cosa succederà”

Ecco le parole di Tavano che – intervistato ai microfoni di Teleradio Stereo, oltre a parlare della crescita esponenziale di Bove sotto la gestione Mourinho – ha parlato anche della situazione legata a Fuzato: “Il ruolo del portiere è sicuramente molto difficile e in sé molto particolare. Stiamo parlando di un ragazzo assolutamente encomiabile dal punto di vista dell’impegno e della professionalità: si tratta di un estremo difensore di talento, molto giovane. Staremo a vedere cosa si presenterà in futuro: in inverno per lui sono state rispedite al mittente delle offerte, dal momento che la Roma lo considera un portiere affidabile.”