Calciomercato Roma, colpo dall’Atalanta | Milan ed Inter “avvisati”

Calciomercato Roma, intrigo per il gioiellini: Milan ed Inter in agguato. Futuro già deciso: le ultime sulle mosse dei giallorossi.

La Roma sta per tornare in campo allo stadio Picco, il primo tempo si è chiuso a reti bianche. In sede di calciomercato, il reparto difensivo continua ad essere monitorato con estrema attenzione; con un Chris Smalling per il quale non sono stati ancora approfonditi i discorsi per il rinnovo contrattuale e un Kumbulla che – a dispetto dei buoni segnali lanciati nell’ultimo periodo – non può essere considerato un intoccabile, Pinto potrebbe ritrovarsi “costretto” ad intervenire nuovamente per cementare il “muro” di José Mourinho.

Da non trascurare, in quest’otticoa, l’accordo raggiunto per il prolungamento di Gianluca Mancini. La sensazione, però, è che allo Special One farebbe comodo un difensore d’esperienza, che abbia già calcato palcoscenici internazionali. A questi, però, potrebbe essere aggiunto anche un giovane di prospettiva, futuribile ma talentuoso, da mandare in prestito magari in Serie B per far crescere e maturare con calma, lontano dalle pressioni della Capitale.

Calciomercato Roma, fari puntati su Scalvini | Sfida a Milan ed Inter

In quest’ottica, stando a quanto riferito da seriebnews.com, sarebbe finito nel mirino del general manager Tiago Pinto anche il nome di Giorgio Scalvini, promettente difensore classe ‘2003 in forza all’Atalanta, club al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023. Sulle tracce del gioiellino, che Gasperini in questa stagione ha impiegato in 7 circostanze, per un totale di 163 minuti di gioco, ci sarebbero anche Milan ed Inter che, come la Roma, potrebbero entrare nell’ordine di idee di acquistare il centrale cresciuto inizialmente nelle giovanili del Brescia, salvo poi decidere di girarlo in prestito ad un club di Serie B, per far sì che possa mettere minuti nelle gambe importanti. Ricordiamo che Scalvini, a causa dei numerosi infortuni che hanno falcidiato la retroguardia di Gasperini, dovrebbe partire titolare nel match contro la Samp.