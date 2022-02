Roma, infuria il derby di mercato | Doppio colpaccio da 40 milioni

Calciomercato Roma, scatta il “derby”: il doppio colpo potrebbe fruttare 40 milioni di euro alle casse giallorosse.

In una corsa al vertice che si preannuncia, mai come quest’anno, assolutamente incerta, la Juventus potrebbe incredibilmente inserirsi con un colpo di coda, sfruttando i ripetuti passi falsi di Milan ed Inter.

Proprio le due compagini milanesi sono già all’opera per provare a rinforzare le rispettive rose, con la consapevolezza che almeno un paio di colpi in mediana aumenterebbero il ventaglio di possibilità a disposizione dei rispettivi allenatori. In quest’ottica, fari puntati sulla situazione in casa Roma: Jordan Veretout, infatti, che dovrebbe partire titolare nella sfida contro lo Spezia, non è considerato incedibile da Mourinho, che potrebbe dare il nulla osta alla sua partenza per circa 15-20 milioni di euro. Come riferito da calciomercatonews.com, sia il Milan, che l’Inter monitorano la situazione, anche perché Beppe Marotta vuole regalare ad Inzaghi un vice Calhanoglu importante, che possa interscambiarsi all’occorrenza anche con Marcelo Brozovic. Ma non è finita qui.

Calciomercato Roma, sfida Milan-Inter anche per Frattesi

Stando alla fonte sopracitata, le strategie dei rossoneri e dei nerazzurri potrebbero incrociarsi anche su un altro profilo: stiamo parlando di Davide Frattesi, attenzionato da diverso tempo dall’Inter con cui però, come ammesso da Carnevali, non sarebbe stato trovato ancora un accordo. La valutazione del gioiello di Dionisi, sulla cui rivendita la Roma intascherebbe il 30% del costo del cartellino, si aggira sui 20 milioni di euro: al momento i Campioni d’Italia uscenti sono in vantaggio, ma occhio a colpi di scena improvviso, che potrebbero far saltare il banco da un momento all’altro.