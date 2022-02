Calciomercato Roma, apertura improvvisa: “Lo prende Mou a questa condizione”

Calciomercato Roma, l’apertura improvvisa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Colpaccio Mou ad una condizione: ecco quale.

Manca poco al fischio d’inizio di Spezia-Roma, gara fondamentale per il proseguo della stagione dei giallorossi, alla ricerca di punti preziosi per provare a tenere a debita distanza le dirette concorrenti per un posto in Europa. Nel frattempo, sebbene manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, la società è già all’opera per provare a regalare a José Mourinho dei rinforzi importanti, soprattutto nella zona nevralgica del campo.

Non a caso, nelle ultime settimane sembra essere ritornata in auge la pista che porta a Granit Xhaka, ma non solo. L’elvetico dell’Arsenal non è l’unico profilo attenzionato da Tiago Pinto, da tempo sulle tracce del centrocampista del Tottenham Pierre Emile Hojbjerg. Il danese, legato agli Spurs da un contratto in scadenza nel 2025, ha beneficiato della “cura” Conte, che gli ha ritagliato un posto in mediana al fianco di Rodrigo Bentancur; il prodotto del vivaio dello Skjold, però, non è considerato incedibile da Fabio Paratici, che potrebbe usufruire dei soldi ricavati dall’eventuale partenza del classe ’95 per finanziare un altro colpo in entrata.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: “Mou può prendere Hojbjerg”

A parlare della situazione legata al futuro di Hojbjerg ci ha pensato l’ex difensore Alan Hutton, intervistato da Football Insider. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni, in cui si sofferma a parlare anche del possibile assalto della Roma: “Se devono competere con le squadre di fascia top del campionato, probabilmente hanno bisogno di più. Credo che anche Conte lo sappia: nel caso in cui Mourinho dovesse esporsi avallando un’offerta accettabile, potrebbero entrare nell’ordine di idee di cederlo. In quel caso, andrebbero a prendere un profilo poliedrico in mezzo al campo, gradito a Conte.”

Ricordiamo che in questa stagione, Hojbjerg ha collezionato complessivamente 34 presenze, impreziosite da 3 reti e 4 assist: profilo di “rottura” ma in grado di far ripartire l’azione molto velocemente, da tempo è finito nel dossier della Roma.