Calciomercato Roma, prezzo fissato per il pupillo di Mou | Duello con la Fiorentina

Calciomercato Roma, il suo nome continua ad essere accostato ai giallorossi, annoverabili tra le diverse squadre europee interessate al suo cartellino.

La squadra è attesa quest’oggi dal delicato incrocio con lo Spezia, sedicesima realtà del nostro campionato che, seppur in modo altalenante, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà diverse rose del nostro campionato. Se a ciò si aggiunge il fattore Picco e l’infelice momento vissuto dai giallorossi, si comprende bene come i 90 minuti in Liguria nascondano diverse insidie.

Serve però una svolta, al fine di archiviare un mese di febbraio che, in quanto a risultati, non è stato dei più felici ed ha anzi acuito un gap rispetto alle prime posizioni che poteva invece essere ridotto qualora non fossero stati persi sei punti nelle ultime tre giornate. I pareggi con Genoa, Sassuolo e Verona fanno infatti capire come sarebbe davvero bastato poco per cercare di recuperare terreno rispetto alla Juventus, attualmente quarta in classifica e occupante la posizione che da inizio campionato rappresenta l’obiettivo di Mourinho e adepti.

Guardando il bicchiere mezzo pieno, quanto appena affermato fa capire come, con approcci diversi e la capacità di inanellare un buon filotto di risultati, la squadra possa ancora recuperare posizioni e sperare, quantomeno, in un piazzamento leggermente migliore di quello dello scorso anno. In estate, poi, si interverrà dopo le attente valutazioni dello Special One.

Calciomercato Roma, anche la Fiorentina sulle tracce di Diogo Dalot

Quest’ultimo, con scelte e dichiarazioni, ha già fatto capire quali siano gli elementi sui quali pare aver puntato per i prossimi anni. Diverse epurazioni, dunque, dopo quella estiva e invernale, sono previste anche il prossimo giugno, a patto che a queste faccia seguito anche un felice e calibrato piano volto a puntellare la rosa in più reparti.

L’urgenza continua ad essere quella della zona centrale di campo ma, da diversi mesi a questa parte, non è passata inosservata una lacuna tutt’altro che trascurabile dei giallorossi. Lo scarso apporto cioè dei laterali difensivi, molto meno incisivi rispetto agli anni scorsi. Maitland-Niles ha svolto fin qui il ruolo della più classica “pezza a colori“, approdata grazie ai fattori del suo ecclettismo e della convenienza dell’operazione.

Per ambire a qualcosa di importante, servono però rinforzi di ben altro calibro e, per tale motivo, non è passata inosservata la notizia annunciata da Daniele Longo. Secondo quest’ultimo, a Trigoria si sta ancora monitorando la situazione Dalot. L’ex Milan è rinato sotto la cura Rangnick e ha catalizzato, oltre a quella giallorossa, anche l’attenzione della Fiorentina. Il Manchester chiede 12 milioni di euro per la sua cessione, destinata ad essere contesa, almeno per ora, tra giallorossi e viola. Seguiranno aggiornamenti.