Calciomercato Roma, addio in estate | Occasione in Bundesliga

Calciomercato Roma, il suo nome è stato accostato nuovamente ai giallorossi e importanti novità potrebbero verificarsi nei prossimi mesi.

I capitolini sono quest’oggi attesi dal non semplice incontro con lo Spezia di Thiago Motta, la gara contro il quale rappresenterà un importante banco di prova dopo le uscite non proprio brillanti delle ultime settimane. L’obiettivo è quello di onorare fino alla fine un campionato che, fino a questo momento, è stato pressoché deludente.

Troppi i punti buttati per strada e altrettanta la delusione per l’infelice impatto di giocatori dai quali ci si attendeva molto dopo l’approdo dello Special One. Non è però tutto da cestinare, come testimoniato dai buoni margini di crescita che la rosa e diverse pedine di quest’ultima hanno sciorinato fin qui.

La speranza della piazza tutta è quella di poter assistere ad un’inversione di tendenza in questi ultimi tre mesi, per quanto difficilmente in uno spazio di tempo così ridotto sarà possibile ovviare ai tanti errori compiuti. Certo è che il prossimo anno la squadra sarà in buona parte diversa da quella di questa stagione. Mou ha già capito quali siano gli elementi da tenere e sui quali poter lavorare e chi, invece, non possa fare al caso suo. Come raccontatovi, sono previste dunque attente e lucide valutazioni in quel di Trigoria a partire dal prossimo giugno, quando, oltre alle entrate e alle uscite, ci saranno alcuni nodi contrattuali da sciogliere nel modo più celere possibile.

Calciomercato Roma, non tramonta l’ipotesi Sarr dal Bayern Monaco

Per quanto concerne gli acquisti, invece, sono in mattinata arrivati importanti aggiornamenti sul fronte difensivo, relativamente alla questione terzini. Karsdorp fin qui ha avuto un impatto offensivo meno importante rispetto allo scorso anno e lo stesso Maitland-Niles ha per ora causato alcune perplessità.

Il tutto senza dimenticare di Vina, approdato al termine di una trattativa lunga e protagonista di una stagione che, complice il cambiamento di ambiente e campionato e le problematiche fisiche, non ha di certo brillato. Ecco giustificato, dunque, l’aggiornamento proveniente dalla Germania. Secondo FussballTransfers.com, infatti, la prossima estate è prevista l’uscita di Bouna Sarr. Il terzino destro del Bayern Monaco non ha fin qui convinto ed era stato corteggiato già lo scorso gennaio da plurime squadre europee.

Tra queste figuravano proprio i giallorossi, il cui interesse potrebbe nuovamente infittirsi nei prossimi mesi. Il fatto che i bavaresi siano sulle tracce di un profilo sulla corsia destra come Ridle Baklu del Wolfsburg lascia infatti intendere come l’uscita del classe ’92 sia più che probabile. Seguiranno aggiornamenti.