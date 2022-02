Calciomercato Roma, futuro in Premier League | La scelta di Pinto

Calciomercato Roma, queste le ultime novità in casa giallorossa relative ad una delle situazioni contrattuali che maggiormente hanno catalizzato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

L’obiettivo di giocatori, mister e società resta quello di onorare nel migliore dei modi questo spezzone finale di campionato. Il percorso non è stato fin qui dei più felici ma restano buoni margini per poter credere che questa stagione abbia ancora qualcosa da offrire. Il quarto posto, ad esempio, dista attualmente nove punti, con una partita in meno però disputata dai giallorossi.

Quello che è da sempre stato l’unico grande e vero obiettivo della stagione potrebbe, matematicamente, essere ancora raggiunto, per quanto il fattore Vlahovic in casa Juventus e la spietata concorrenza alle spalle dei bianconeri rendano questo scenario abbastanza difficile. Non è però da ignorare il percorso in Europa, dove la Roma affronterà il Vitesse in occasione dei primi ottavi di finale della Conference League.

Il tutto cercando di non perdere ulteriore terreno in campionato nelle prossime uscite. I punti sfumati in questi mesi e, soprattutto, in queste ultime tre gare sono numerosi e, guardando la situazione della classifica, restituiscono uno scenario abbastanza beffardo. Sarebbe (si fa per dire) bastato vincere con Genoa, Sassuolo e Verona per restare ancorati alla speranza di arrivare tra le prime quattro.

Calciomercato Roma, Newcastle su Smalling: la posizione del club

Senza troppi rimorsi, il piano in casa giallorossa è chiaro. A Trigoria si continua a lavorare per plasmare e superare quelle difficoltà fin qui incontrate e che hanno portato Pellegrini e colleghi a sciupare più di un’occasione. A giugno, poi, ai piani alti della stessa sede, si cercherà di ragionare in un’ottica a più lunga gittata, rispettosa di quella visione triennale che accomunò sin dal primo summit londinese la volontà di Mourinho a quella dei Friedkin.

Al netto delle entrate e delle uscite, resta da capire quali siano gli scenari relativi agli elementi attualmente presenti in rosa. In queste settimane vi abbiamo raccontato di vari scenari, da Zaniolo a Veretout, passando per Mkhitaryan, Mancini e Cristante. A suscitare un certo interesse è stata però anche la vicenda Smalling.

L’ex United, sulla carta, è il giocatore difensivo più importante e carismatico del reparto. La sua centralità è stata lenita però in questo biennio dalle reiterate problematiche fisiche da lui incontrate e che la società sta cercando di considerare prima di ponderare una decisione circa il suo futuro. Il contratto di Chris scade nel 2023 e, stando a quanto si legge su “Il Romanista“, il club vorrebbe prendere una posizione la prossima estate. Quando avrà cioè maggiore possibilità di valutarne le condizioni atletiche e fisiche. La stessa fonte sottolinea, poi, come al fronte di un’offerta importante le strade potrebbero anche separarsi. Tra e varie interessate, la pole position è vantata dal Newcastle.