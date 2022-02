Calciomercato Roma, Monchi rovina tutto | Doppio inserimento Siviglia

Le strade della Roma e dell’ex direttore sportivo Monchi sembrano destinate a incrociarsi di nuovo sul terreno del calciomercato estivo.

Nei giorni scorsi due grandi protagonisti del passato giallorosso sono tornati a parlare della propria esperienza nella Roma. Ci riferiamo all’ex proprietario James Pallotta e al dirigente Walter Sabatini. Entrambi hanno ripercorso i loro anni nella Capitale, attraverso due interviste rilasciate quasi in contemporanea. In casa Roma, però, non c’è tempo per guardarsi indietro. L’avvento dei Friedkin nell’estate 2020 ha aperto una fase nuova per il club.

Una fase che parte necessariamente dall’eredità ricevuta dalla precedente gestione. La nuova proprietà ha varato una profonda ristrutturazione dell’organigramma societario: l’avvento di Tiago Pinto come General Manager e quello di José Mourinho in panchina sanciscono l’inizio di una nuova Roma. Una squadra che ha l’obiettivo di migliorarsi e crescere stagione dopo stagione, anche attraverso un progressivo percorso di rinnovamento della rosa a disposizione dell’allenatore.

Calciomercato Roma, doppio incrocio con Monchi | La situazione

In estate, e poi anche nella finestra di gennaio, Pinto ha dedicato molto del proprio lavoro alla cessione di calciatori che non rientravano più nel progetto tecnico giallorosso. Giocatori arrivati in gran parte sotto la gestione dell’ex direttore sportivo Monchi: tornato a lavorare per il Siviglia, il dirigente spagnolo sembra ancora una volta destinato a incrociare il proprio destino con quello della Roma. Almeno secondo le ultime notizie di calciomercato provenienti dalla Spagna.

Secondo elnacional.cat, infatti Monchi avrebbe messo nel mirino due giocatori a lungo accostati alla Roma nei mesi scorsi. Il primo è Boubacar Kamara, centrocampista francese che in estate lascerà il Marsiglia a parametro zero. Sul giocatore c’è l’interesse di diversi club europei e il suo futuro è tutto da scrivere, ma Monchi fa sul serio. L’altro elemento è Clement Lenglet, a sua volta destinato a lasciare il Barcellona a fine stagione. Il club blaugrana è sulle tracce di Jules Koundé, costosissimo centrale del Siviglia. In questo contesto appare più che possibile che tra i due club si imbastisca una trattativa nella quale Lenglet potrebbe rientrare per abbassare la quota di cash che il Barça dovrà sborsare per Koundé. A frenare l’operazione, al momento, è il tecnico del club andaluso Julen Lopetegui. L’allenatore non è convinto dell’opportunità di acquistare Lenglet. Lopetegui avrebbe chiesto a Monchi di frenare la trattativa, in attesa di capire se il calciomercato possa offrire, nei prossimi mesi, occasioni di altro genere.