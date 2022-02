Spezia-Roma, Abraham racconta il rigore | Quel gesto di Pellegrini

I giallorossi hanno trovato la vittoria all’ultimo secondo in Spezia-Roma, grazie alla rete su calcio di rigore che porta la firma di Abraham

Gara difficile, ostica, resa più difficile dagli attacchi imprecisi dei giallorossi. Nonostante questo, la Roma è riuscita a trionfare al Picco di La Spezia contro gli uomini di TiagoMotta. Una vittoria che ha un sapore speciale visto che il successo è mancato0 dal 23 gennaio. È stato poco più di un mese, quindi, che Abraham e compagni non hanno assaporato il sapore dolce della vittoria, dopo tante partite polemiche. Gli ultimi tre punti, infatti, sono arrivati contro l’Empoli, quando la Roma ha vinto 4-2.

Fondamentale per la vittoria dei giallorossi in Spezia-Roma è stata la rete di Tammy Abraham, che si è salvato da un voto insufficiente per la sua prestazione. Al 97′, dopo un calcio d’angolo in area, Nicolò Zaniolo è stato colpito al volto da un calcione. Dopo aver revisionato l’azione al Var, l’arbitro Fabbri ha deciso di assegnare il calcio di rigore con il numero 9 che si è presentato dal dischetto. dopo aver sbagliato diverse occasioni durante la gara, l’inglese non si è fatto schiacciare dalla pressione e ha segnato un gol molto pesante.

Spezia-Roma, Abraham racconta: “Ecco cosa è successo al rigore”

Al termine della partita, Abraham ha parlato ai microfoni di Dazn. All’emittente televisiva, l’attaccante inglese ha raccontato le sue impressioni sulla gara. Lo stesso ha sottolineato come abbia sbagliato molte occasioni e che la porta sembrava stregata. In particolare, poi, l’ex Chelsea ha raccontato cosa è successo al momento del calcio di rigore. Ecco le sue parole:

Come hai vissuto questo gol?

“Non so cosa sia successo oggi, la pota sembrava maledetta. Anche io ad un passo dalla porta non sono risucit assegnare. L’importante è aver vinto“.

Hai preso il pallone da Pellegrini, come è andato quel momento?

“Abbiamo lavorato ieri sui rigori, oggi ero il rigorista designato. Faccio i complimenti al capitano che mi ha dato un bacio e m9 ha fatto l’in bocca al lupo. Mi ha tolto la pressione“.

Cosa puoi dirci della partita?

“Sapevamo sarebbe stata una partita important4e e difficile. La vittoria è al cosa più importante per tutti e per i tifosi“.

Come va con l’italiano e con Roma?

“Mi sono innamorato della città e dei romanisti dal primo giorno. La cosa più importante per me è avere successo e avere successo per la Roma“.