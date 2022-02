Voti Spezia-Roma 0-1, Abraham all’ultimo respiro | Diverse insufficienze

Spezia-Roma si chiude con la vittoria dei giallorossi all’ultimo respiro. Decisivo Tammy Abraham , tornano i tre punti in casa Roma.

La Roma arriva allo stadio Picco dopo tre pareggi consecutivi in Serie A. Gara incredibile, decisa all’ultimo scendo da Tammy Abraham. Ecco la sintesi ed i voti della gara.

La Roma raggiunge lo stadio Picco affamata di vittoria. Sono tre i pareggi consecutivi dei giallorossi, orfani in panchina di Josè Mourinho. La Roma da l’idea da inizio gara di sapere quanto importante sia ritrovare la vittoria. Prima frazione di gara che vede gli ospiti scendere in campo con buon piglio, con l’esclusione di Zaniolo dal primo minuto e la sorpresa Zalewski sulla corsia sinistra. Prima occasione per i liguri con Daniele Verde, ma è Lorenzo Pellegrini a sfiorare il vantaggio, solo palo dopo un miracolo di Provedel al 18esimo minuto. Prima frazioen di gioco ostica, padroni di casa ben organizzati. A pochi minuti dall’intervallo Spezia in 10 uomini, doppia ammonizione per Amian. Secondo l’opinione dell’ex arbitro Luca Marelli, esperto in casa Dazn, doppia sanzione corretta dopo aver interrotto azione potenzialmente pericolosa.

Novità in campo alla ripresa, c’è Nicolò Zaniolo al posto di Gianluca Mancini. Giallorossi che cercano l’affondo e colpiscono un nuovo legno clamoroso, stavolta con Bryan Cristante al 50esimo minuto. Affondi giallorossi sterili e forze freche dalla panchina, anche El Shaarawy in campo per i giallorossi. Provedel sugli scudi, l’estremo difensore dei liguri risponde alla grande su Pellegrini al 70esimo minuto. Giallorossi che tentano in tutti i modi di vincere la resistenza ligure, ma niente di fatto con Provedel ancora sugli scudi. Sul finale di gara un’azione da rugby sulla riga dello Spezia, doppia traversa per Zaniolo. Sull’azione interviene il Var ed è rigore per i giallorossi, Abraham dal dischetto al 98esimo minuto. Glaciale l’attaccante inglese, vince la Roma.

Voti Spezia-Roma 0-1, Abraham all’ultimo respiro | Tre punti pesanti

ROMA: Rui Patricio 6, Mancini 5.5 (46° Zaniolo 7), Smalling 6, Kumbulla 6, Karsdorp 5.5, Veretout 5 (68° El Shaarawy 5.5), Cristante 6.5, Zalewski 6 (80° Shomurodov sv), Pellegrini 6, Mkhitaryan 6 (91° Bove sv) , Abraham 6.5. All.Foti (Mourinho squalificato)

SPEZIA: Provedel 7.5; Amian 4, Erlic 6, Nikolaou 6, Reca 5.5; Kiwior 6, Sala sv (12° Maggiore 6), Bastoni 6; Agudelo 6.5, Nzola 6, Verde 6.5 (46° Ferrer 6) . All. Thiago Motta

MARCATORI: 98° Abraham (rigore)

AMMONIZIONI: 30° 48° Amian, 48° Mancini, 64° Kumbulla, 86° Kiwior, 97° Maggiore

ESPULSIONI: 48° Amian