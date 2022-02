A pochi minuti dal fischio d’inizio di Spezia-Roma infuria la polemica sul web nei confronti di Zaniolo. Il like alla Juve sconvolge il calciomercato.

Nicolò Zaniolo sconvolge i tifosi della Roma e non solo dopo il gesto clamoroso sui social. Spuntano i like sui profili di diversi calciatori della Juventus, dopo la vittoria di ieri contro l’Empoli. La reazione dei tifosi giallorossi non si è fatta attendere. Oggi non scenderà in campo dal primo minuto, escluso dalla formazione titolare ufficialmente.

Una vera e propria bufera ha investito Nicolò Zaniolo sul web. Il numero 22 è tornato a disposizione della Roma, ma non scenderà in campo dal primo minuto nella trasferta ligure in casa dello Spezia. L’esclusione ha sorpreso molti tifosi, in campo spazio per il giovane Zalewski dal primo minuto, dopo il buon impatto nella gara interna contro l’Hellas Verona. Gara a cui non ha partecipato Zaniolo, per la terz volta consecutiva fuori dalla formazione titolare dei giallorossi. A far infuriare il web è stato invece il gesto del numero 22 dopo la vittoria della Juventus sul campo dell’Empoli.

Calciomercato Roma, like di Zaniolo per la Juve | La reazione è immediata

Il numero 22 giallorosso dopo la gara vinta dalla Juventus ha messo “like” ai profili ufficiali di diversi giocatori bianconeri. Su Instagram Zaniolo ha espresso il “mi piace” sui profili social di Bonucci e Locatelli, compagni di Nazionale, ma non solo. Il “like” è stato messo anche sul profilo di Dusan Vlahovic, il serbo ex Fiorentina è stato autentico mattatore della trasferta bianconera ieri sera. Doppia reazione immediata dei tifosi, da un lato quelli juventini che sognano di vederlo in maglia bianconera il primo possibile. Dall’altro lato quelli romanisti, perplessi se non furiosi dalla presa di parte palese sui social network da parte di Nicolò Zaniolo. Un gesto che sta facendo molto discutere e che potrebbe spingere il fantasista offensivo ancora di più dalle parti della Continassa in futuro.