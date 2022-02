Calciomercato Roma, colpaccio a zero possibile | “Situazione difficile”

Calciomercato Roma, il colpo a zero è davvero possibile. La situazione “è difficile” ha spiegato lo stesso calciatore intervistato dalla BBC

Ieri vi abbiamo parlato di un possibile colpo a zero che la Roma avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione. Uno di quelli che senza dubbio farebbero alzare l’asticella alla squadra giallorossa. Oggi è lo stesso difensore, intervistato dalla BBC, ad aprire le porte a un addio, danno indizi sempre più importanti sul futuro.

Il futuro del difensore danese del Chelsea, Christensen, è ancora tutto da decidere. Ed è stato lo stesso elemento dei Blues a cercare di fare un poco di chiarezza sul futuro: “Le cose si possono ancora fare. Far parte di una squadra vincente è tutto ciò che vuole. La situazione è difficile, i colloqui tra il club e i miei agenti vanno avanti, ma io cerco di tenere tutto lontano perché voglio concentrarmi solo sul campo. Lavoro tutti i giorni senza pensare al futuro, ma è una situazione difficile”.

Calciomercato Roma, colpo a zero possibile

Christensen ha un contratto in scadenza con la squadra campione d’Europa alla fine della stagione. E più passa il tempo e più sembra difficile trovare un accordo anche perché su di lui ci sarebbe stato anche l’inserimento di squadroni del calibro di Barcellona e anche Bayern Monaco. Insomma, la concorrenza è spietata per un elemento assai importante che sicuramente farebbe al caso della Roma di Mourinho, che prenderebbe un difensore di caratura internazionale, abituato a giocare un certo tipo di partite, e in grado di dare sicurezza a un pacchetto arretrato non dei migliori come quello giallorosso.

Il sogno rimane vivo: servirebbe una sterzata importante da parte di Pinto nell’andare a parlare direttamente con l’entourage del calciatore per mettere le cose in chiaro. E dimostrare che la Roma lo vuole a tutti i costi.