Calciomercato Roma, scacco matto Simeone | “Affare da 20 milioni”

Calciomercato Roma, irruzione a sorpresa di Simeone. Dalla Spagna: pronti 20 milioni di euro per chiudere l’affare.

La vittoria al “Picco” contro lo Spezia è servita sicuramente a dare morale ad un ambiente che, nelle difficoltà, ha sfoderato una prestazione che, al di là del risultato risicato, è apparsa molto convincente sotto tanti punti di vista. Mourinho ha potuto osservare la crescita di una squadra che, però, a giugno vivrà una fisiologica fase di avvicendamenti.

Tiago Pinto sta già attenzionando diversi profili da porre all’attenzione dello Special One. Oltre al centrocampo e alla difesa, che salvo clamorosi colpi di scena verranno debitamente puntellati con acquisti funzionali al credo tattico del tecnico lusitano, ci saranno degli stravolgimenti anche nel reparto offensivo. Con un Mayoral che non è stato ancora sostituito, un Eldor Shomurodov che – per usare un eufemismo – non è considerata una prima scelta da Mou, e con il futuro di Mkhitaryan ancora tutto da scrivere, non è un caso che negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato sia tornato ad essere accostato ai giallorossi il profilo di Gonçalo Guedes, legato al Valencia da un contratto in scadenza nel 2023. In un primo momento si ipotizzava che nella trattativa con il club iberico potesse essere inserito Amadou Diawara, che però ha rifiutato tutte le destinazioni che gli sono state prospettate.

Calciomercato Roma, affondo di Simeone per Guedes: ecco il piano

Autore di una stagione importante, avendo messo a referto già 10 goal e 5 assist in sole 29 presenze, l’ala sinistra cresciuta nelle giovanili del Benfica fa gola e non poco anche all’Atletico Madrid che, stando a quanto riferito da elgoldigital.com, starebbe entrando nell’ordine di idee di mettere sul piatto un’offerta da 20 milioni di euro. El “Cholo” Simeone avrebbe chiesto rinforzi importanti in attacco, molto probabilmente per essere in grado di operare anche cambi di moduli in corso, e i Colchoneros avrebbero individuato in Guedes il rinforzo giusto. Staremo a vedere se e come la Roma sarà in grado di far fronte all’irruzione dell’Atletico.